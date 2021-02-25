Volvo與吉利汽車宣布合併 擴大電動車市場佈局

周三 (24 日)Volvo 與吉利汽車(175-HK) 聯合宣布達成合併一事，雙方表示在經歷一年的商議後，已找到最佳合併方式，在保持各自現有獨立公司架構、實現戰略目標的同時，繼續探化合作。

Volvo 與吉利汽車的合併案源起於去年 2 月。當時，Volvo 公布正計劃與吉利汽車進行業務重整，重整後的資產將納入吉利汽車位於香港上市的公司，並將考慮未來在瑞典掛牌，整合後的新集團將保持 Volvo、吉利汽車、領克和極星等品牌的獨立性。

此外，電動汽車市場將成為 Volvo 與吉利汽車合併之後重點佈局領域。兩家公司這次合併聲明中宣稱，在目前共享 SEA 浩瀚、SPA2 電動車架構基礎上，雙方已經啟動下一代純電專屬模組化架構的聯合開發，實現核心技術成果的共享。

Volvo、吉利及領克、極星品牌都將共享該架構。雙方還將在三電 (電力驅動，電池，電控) 和智慧網路方面實現技術共享，共用電池和電驅系統，並通過聯合採購降低成本。

(圖片: AFP)

兩者銷售數據顯示，去年吉利汽車銷售量為 132.02 萬輛，年減 3%，蟬聯中國自主品牌乘用車銷售冠軍，且銷量跌幅優於中國乘用車市場 6% 的跌幅。同時，去年 Volvo 在中國銷售量為 16.63 萬輛，年增 7.6%，創 Volvo 單一市場的最高銷售量。

業內分析師表示近年來各車廠之間合併重整已成為潮流，Volvo 與吉利汽車同屬吉利控股集團旗下汽車製造商，兩家的合併不令人意外。合併之後，Volvo 與吉利汽車在引擎研發等方面的合作綜效有機會提升望，既可降低成本，也可以提高研發效率，最終有助於提振兩家車廠的銷售量。

