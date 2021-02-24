鴻海與Fisker簽MOU推新款電動車 2023年Q4量產

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，與電動車與行動方案解決商 Fisker 簽署合作備忘錄，雙方將成立「Project PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造 Fisker 品牌電動車產品，預計 2023 年第四季正式量產。

Fisker 和鴻海雙方初步規劃，將共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量將超過 25 萬輛，目標市場範圍包括北美洲、歐洲、中國和印度，預計 2023 年第四季度開始進入量產。

鴻海董事長劉揚偉表示，運用資通訊產業在電子零組件以及上下游供應鏈管理的優勢，革新傳統車輛行業的思維，幫助現有及潛在的汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。

劉揚偉強調，Fisker 下一台量產車，就是基於這樣的速度，從概念到量產預計只要花 24 個月時程，比傳統造車需要的時間減少一半以上。

雙方簽署備忘錄後，Fisker 和鴻海的團隊將建立多個工作團隊，聚焦在設計，技術，工程和製造等領域，基於市場的快速發展，兩家公司預計在第二季底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議。

Fisker 預計明年第四季開始生產首款電動車 Ocean SUV，截至目前，全球預訂已超過 1.2 萬輛， Fisker 也計劃在今年公布此具備量產能力的 Ocean 原型車，而與鴻海合作的新車，則是第二款電動車。

鴻海宣布「3+3」發展策略之後，即不斷在電動車領域拓展潛在的商機，繼 2020 年與台灣裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立 MIH 聯盟外，也陸續與拜騰、吉利建立不同形式的商業合作模式。