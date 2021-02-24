現代發表全新電動車Ioniq 5 採EV專屬平台打造

南韓現代汽車 (Hyundai)(005380-KR) 在 23 日首度公開該公司第一款採用電動車 (EV) 專用平台的電動車款「Ioniq 5」。將從下個月底在歐洲市場開始銷售，南韓、美國市場也將接連上市，並向獨霸全球電動車市場的美國特斯拉 (TSLA-US) 下戰帖。

現代汽車總裁張在勳表示「全球的汽車製造商從今年起，將在電動車款及新車構成的策略性市場擴大銷售，預測全世界的需求量將較去年成長大約 30% 以上。」在全球車市的電動化潮流下，企圖以 Ioniq 5 來為該品牌打出一片天下。

現代點名 Ioniq 5 的主要對手，包含特斯拉的「Model Y」，還有德國福斯的「ID.4」。

特斯拉的 Model Y 在美國市場大受歡迎，已經熱銷超過 7 萬輛。其續航里程最長可達 5 百多公里。

福斯的 ID.4 是一款採用電動車專用 MEB 平台的 SUV，單次充電的續航里程也同樣可達 5 百公里。

張在勳表示「汽車業界還鮮有電動車採用電動車的專屬平台來打造」，強調 Ioniq 5 在充電、駕馭性能、電池構造穩定性以及空間表現方面，都有著過人之處。

然而，現代汽車小型 SUV「Kona」的電動款式接連發生火災意外，業界人士認為消費者可能對 Ioniq 5 不抱信心，進而影響銷售成績。

張在勳也在 Ioniq 5 的發表會前，在以媒體為對象的線上會議當中，就 Kona 的火災問題來對外致歉，並提到會盡早公布解決方式。

根據《韓聯社》24 日報導，現代汽車於 24 日表示，該公司將從下個月的 29 日起在全球召回 8 萬多輛的 Kona 電動車，進行電池組件的更換。預估召回費用將高達 1 兆韓元。