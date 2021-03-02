趁股價翻倍 AstraZeneca大賣疫苗廠Moderna持股近10億美元 

AstraZeneca (AZN-US) 去年以大約 10 億美元的價格出售了競爭對手新冠疫苗製造商 Moderna (MRNA-US) 的股份， 趁著 Moderna 股價大漲而坐收其利。

根據 AstraZeneca 最新年度報告，AstraZeneca 去年股權投資組合銷售額 13.8 億美元，其中很大一部分來自出售 Moderna 持股。

Moderna 於 2018 年以每股 23 美元上市，去年因為致力開發基於 mRNA 技術上的新冠病毒疫苗，且於 12 月獲得美國核准而股價飆升 5 倍。

Moderna 藥劑依靠合成基因向人體的免疫系統傳遞信息，增強免疫力，且可以比傳統疫苗 (如 AstraZeneca 的疫苗) 更快速的大規模生產。

Moderna 上週預期該疫苗今年銷售額為 184 億美元，有望自 2010 年成立以來首次實現獲利。

AstraZeneca 於 2013 年開始投資 Moderna，前期支付了 2.4 億美元，接著到 2019 年底前持股已增加至 7.65%。根據路透社，按照 Moderna 去年收盤價 104.47 美元計算，這將價值約 32 億美元。

由牛津大學開發的 AstraZeneca 疫苗尚未獲得美國核准授權，且使用的是黑猩猩普通感冒病毒弱化版本以實現人體增強免疫力蛋白質。

去年 12 月，美國製藥廠默克也表示已經出售對 Moderna 的持股，但沒有公布出售與收益相關的細節資訊。

投資管理公司 Baillie Gifford 週一在另一份文件中披露，截至 2 月 26 日，它現在持有 Moderna 的 11％被動股權。

Moderna 週一上漲 1.67% 至 157.40 美元。