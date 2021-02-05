微軟在台擴大研發能量 擬再徵百名研發人才

台灣微軟 (MSFT-US) 今 (5) 日表示，看好台灣完整軟硬體垂直整合場域、多元頂尖人才，將把台灣做為全球技術研發重要據點，今年也將擴大招攬百名軟體、硬體研發人員，作為全球關鍵新技術研發核心聚落，同時因應政府發展 5+2 產業創新計畫、六大核心戰略產業，掌握全球供應鏈重組契機。

微軟台灣研發中心負責人張仁炯表示，微軟近年加速將全球關鍵技術核心研發團隊落地台灣，從原有軟體、AI 研發，逐漸擴展到硬體與核心技術等，因應未來技術發展，微軟四大團隊將在台灣招募百名研發人才。

微軟台灣研發團隊將直屬美國總部管理，這次將鎖定四大領域擴大延攬人才，包含 Azure Maps 團隊、資料標註 (Data Annotation) 團隊、裝置軟體開發和品質部門 (DSQO) 團隊、Azure 雲端硬體與基礎建設 (AHSI) 等，也持續招募電腦視覺 (Computer Vision) 與 Power BI 核心工程研發團隊。

微軟表示，將持續在台灣投注研發資源，繼 2018 年在台設立 AI 研發中心，聚焦 AI 技術研究及產業應用開發，也陸續與緯創 (3231-TW) 集團、台北榮總等在地夥伴串聯，協助台灣各領域運用 AI 轉型升級。