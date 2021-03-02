再度申請IPO 鴻海入股的VIZIO目標募資1億美元

台灣鴻海 (2317-US) 入股、瑞軒科技 (2489-TW) 轉投資的北美智慧電視品牌 VIZIO 再度申請首度公開發行股票(IPO)，繼 2015 年撤回 IPO 申請後再度尋求上市。

根據周一 (1 日) 公開的申請文件，VIZIO 將發行 1 億美元股票，但金額可能調整，預計出售的股數或每股價格區間將在後續文件中揭露。完成 IPO 後，VIZIO 將以 VZIO 代碼在紐約證交所交易，仍由王蔚 (William Wang) 擔任執行長。

VIZIO 目前超過 25% 的 A 股由鴻海旗下公司持有。VIZIO 曾在 2015 年申請上市，隔年因達成 20 億美元出售給中國影視手機品牌樂視的協議而取消計畫，不過 2017 年雙方的收購案告吹。

VIZIO 表示，2020 年智慧電視銷量年增 20% 至 710 萬部，在亞馬遜網站和好市多等網路和實體門市都買得到。VIZIO 的 Platform + 服務支援串流城市和智慧家庭音箱，採用自家的 SmartCast 作業系統和 Inscape 數據智慧服務。

根據 IPO 文件，VIZIO 去年 20 億美元營收雖然大部分來自裝置，娛樂平台僅貢獻約 1.47 億美元，但仍比 2018 年的 3600 萬美元大幅成長。

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