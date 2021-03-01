〈美股早盤〉美債殖利率憂慮緩解 美股全面強彈 道瓊大漲500點

美債殖利率自高位回落，緩解市場對於通膨的擔憂，美股周一 (1 日) 全面走高，道瓊工業指數大漲近 500 點或 1.6％，那斯達克指數漲 1.4％，標普 500 指數漲 1.4％，費半漲 0.9%。

美債殖利率周一回落。上月因經濟復甦預期帶動通膨升溫，10 年期美債殖利率一度觸及一年高點，周一回落至 1.432％。

目前為止已有多位 Fed 官員表示，殖利率攀升多半反映出人們對疫苗接種計劃帶動經濟復甦，以及額外財政刺激措施的預期。眾議院上周拜登提出的 1.9 兆美元紓困法案，預計本周將提交參議院表決。

新冠疫苗消息面亦出現積極進展。美國食品藥物管理局 (FDA) 周六 (27 日) 批准嬌生單劑疫苗的緊急使用授權，美國疾病管制和預防中心 (CDC) 隔日快速批准使用嬌生疫苗。嬌生計畫 3 月底前提供 2000 萬劑疫苗，最快未來數週展開接種。

郵輪、航空與飯店股周一普遍上漲。嘉年華 (CCL-US) 開盤漲 2.5％、挪威郵輪 (NCLH-US) 漲 3.6％、美國航空 (AAL-US) 漲 4.4％、達美航空 (DAL-US) 漲 3.9％、希爾頓集團 (HLT-US) 漲 1.4％。

美國供應管理協會 (ISM) 將於稍後公布美國 2 月製造業 PMI，預計美國工廠活動將出現強勁增長。

截至台北時間周一 (1 日)22 時許：

道瓊指數上漲 499.29 點或 1.61%，暫報 31431.66 點

那斯達克上漲 186.33 點或 1.41%，暫報 13278.68 點

標普 500 指數上漲 54.81 點或 1.44%，暫報 3865.96 點

費半上漲 26.13 點或 0.85%，暫報 3093.75 點

台積電 ADR 上漲 1.59% 至每股 127.94 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.432%

紐約輕原油上漲 0.11% 至每桶 61.57 美元

布蘭特原油下跌 0.08% 至每桶 66.08 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1737.20 美元

美元指數上漲 0.11% 至 90.98 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 1.44％，至 160.74 美元。

美國食品藥物監督管理局 (FDA) 周六 (27 日) 正式批准嬌生疫苗的緊急使用授權，隨後也獲得了 CDC 的認可，為美國境內第 3 款受到核准使用的新冠疫苗。根據一項橫跨三大洲的臨床試驗數據，嬌生疫苗的保護力為 85%。

波克夏海瑟威 (BRK-US) 早盤上漲 2.70％，至 247.00 美元。

「股神」巴菲特的控股公司波克夏周六公布 2020 年 Q4 與全年財報。受惠於美股上漲，Q4 淨利雖年增近 23% 至 358.3 億美元。2020 全年，波克夏執行了 247 億美元庫藏股，其中包含 Q4 的 90 億美元，全年庫藏股數相當於在外流通數的 5.2%，創歷史新高。

Twilio(TWLO-US) 早盤上漲 4.32％，至 409.84 美元。

知情人士透露，雲端通訊服務商 Twilio 計畫向無線通訊技術與服務商 Syniverse Technologies 投資 7.5 億美元，為 Syniverse 的 SPAC 上市案鋪路。投資案預計周一公布。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 製造業 PMI，預期 58.5，前值 58.5

台北時間晚間 23:00 將公布美國 2 月 ISM 製造業 PMI，預期 58.7，前值 58.7

台北時間晚間 23:00 將公布美國 1 月營建支出月增率，預期 0.7%，前值 1.0%

華爾街分析：

Threadneedle Investments 基金經理 Andrea Carzana 認為，本周進展的非常重要。若 Fed 未試圖壓低市場的通膨預期，債券殖利率可能持續上升並動搖股市。

National Securities 市場策略師 Art Hogan 則表示，對殖利率上升的擔憂終將平復，利率水平顯然將趨於平靜。與此同時，疫苗和紓困案的樂觀消息將為市場提供支持，無論對整體經濟還是企業獲利，這都是好消息。