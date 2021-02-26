殖利率狂飆市場現拋售潮 華爾街：短期難見股市走熊

儘管本周聯準會頻頻出面釋出鴿派訊號，但仍無法平息市場的憂慮，周四 (25 日) 美國長債殖利率飆升，引發股市恐慌，科技股遭到大幅拋售，不過，華爾街認為，利率飆升只有在可能抑制經濟成長時才會成為股市利空，今年美國經濟才正要大幅復甦，無須過度恐慌。

美國三大指數中，周四以那斯達克綜合指數跌幅最劇，大跌 3.5%，是去年 10 月以來最糟的單日表現。標普 500 指數則下跌 2.5%，道瓊工業指數也下跌超過 1.5%。

美國長債殖利率勁揚，10 年期美債殖利率周四一度飆至 1.6%，是 2020 年 2 月以來首次突破 1.45%。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周持續對外釋出鴿派訊號，試圖平息市場對通膨和利率上升的隱憂，強調目前聯準會超寬鬆貨幣政策不會改變。

鮑爾表示，目前就業與通膨至少需 3 年才能達標，認為未來幾個月通膨上漲的壓力是暫時的，而殖利率的上升，則是市場樂觀看待經濟成長的訊號。

瑞銀策略師 David Lefkowitz 發布報告表示，對市場而言，利率上漲主要受到樂觀看待經濟增長推動，利率也終於追上股市即將走牛的腳步，因此，投資人不應過度僅恐慌。

不過，Lefkowitz 表示，理論上利率是很有機會超漲的，但通常只有在利率攀升開始抑制經濟、或聯準會開始擔心通膨的情況下，才不利於股市發展。

Lefkowitz 補充說道，隨著今年疫情逐漸消退，被壓抑的龐大消費者需求、約 2 兆美元的超額儲蓄、更多的財政刺激政策出台以及超寬鬆的貨幣政策，很難看到利率上揚會影響經濟復甦。