〈貴金屬盤後〉10年期公債殖利率升破1.5% 黃金連跌3日 恐下探1750美元

週四 (25 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，係因公債殖利率持續攀升至一年高點，從而墊高了持有不孳息的黃金的機會成本。

10 年期公債殖利率上升至突破心理關鍵水準 1.5%，對股市和黃金構成壓力，迫使投資者重新評估持有這兩種資產的相對價值，對比持有無風險且利率高的公債。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「全球債券殖利率上升速度越快，黃金下跌幅度就越大。公債殖利率的上升很有可能無法跟上這個步伐，所以黃金應該很快能開始穩定下來，但倘若債券繼續拋售，黃金跌破關鍵支撐點 1750 美元水準，「技術性拋售可能讓黃金再跌 5%。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 22.50 美元或近 1,3%，收每盎司 1775.40 美元。

週三黃金跌破 1800 美元，為上週五以來首次。

5 月白銀期貨價格下跌 24 美分或近 0.9%，收每盎司 27.685 美元。

作為華盛頓定期半年期聽證會的一部分，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 為期兩天的國會證詞，週三有助於安撫市場。

鮑爾週三向眾議院金融服務委員會表示，Fed 將維持超低利率並繼續進行大量資產購買，直到在實現就業和通膨目標方面「有實質性進展為止」，此與其週二在參議院銀行委員會前的證詞相呼應。

鮑爾強調，央行為使經濟自新冠疫情中恢復正常所付出的努力「可能要耗費一些時間才會實現。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「黃金價格顯然沒有因為 Fed 這番談話而受益，即寬鬆貨幣政策會保持現狀一段時間的說法。」

「投資者認定現在是風險啟動的時刻，他們看不出既然 Fed 退縮的話，有什麼理由要避險，這點削弱了黃金價格力量。」

疫苗接種工作有進展且對變種病毒株加強措施，這些均有助於支撐今年下半年樂觀的經濟前景，增加債券價格壓力，因此債券殖利率上升。

美國週四公布的數據顯示，1 月份耐久財訂單 (指可以沿用至少 3 年以上的產品) 上升 3.4%，創下 6 個月來最大漲幅。與此同時，美國經濟第四季成長年率約 4.1%，而非 4%。

投資者對比特幣的興趣持續讓黃金承壓，Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「很多短期黃金投資人已經投資了，且會持續投資加密貨幣。」

他提到，交易者將衡量未來將公布的數據，如 3 月 5 日公布的美國 2 月非農就業數據。他還預期下週在 2 月非農報告公布前，會看到金價出現空頭回補。

「全球各地 2 月的通膨都很高。我預期交易者很快就會關注通膨，高通膨隱含著高金價。」Karnani 說。

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