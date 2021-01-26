法拉第未來、吉利傳談合作 將在中國設廠生產電動車

據《路透》引述消息人士報導，身陷困境的初創公司法拉第未來 (Faraday Future, FF) 將在中國開設工廠，並邀請吉利汽車 (Geely) 合作，在中國生產部分電動車。另據大陸科技媒體報導，FF 也在中國尋求新一輪融資，而吉利也會參加。

消息人士說，FF 本月對準投資者表示，計畫將中國工廠設於一線城市，初始構想為年產超過 10 萬輛，此外，還計畫在同一城市設立一個研究中心。

消息人士說，浙江吉利控股集團正在就其大眾市場模式，與 FF 在生產製造上展開談判，此外，吉利還將幫助改善其工程技術，並增加包括自動駕駛功能在內的智慧汽車技術。

這家由前樂視集團賈躍亭創辦的電動車公司，還在尋求透過 SPAC(Special Purpose Acquisition Company) 方式，在美股上市。消息稱，FF 也在中國尋求新一輪融資，除吉利之外，FF 的老股東中國恒大集團 (3333-HK) 也參與了此次融資洽談。

FF 於 2014 年由賈躍亭創立，儘管他對此抱持雄心壯志，於 2017 年首次宣布將生產全電動汽車 FF 91，計畫於 2019 年推出，但由於一系列融資問題，生產計畫一再延後。

賈躍亭 2016 年賠掉樂視集團之後，飛往美國寄望由 FF 翻身，但募資不順利，2019 年也被迫卸任 FF 執行長，並於 6 月完成破產申請。

FF 目前將融資希望押注於 SPAC 上市。消息人士說，吉利汽車計畫向 FF 投資 3000 萬到 4000 萬美元，最快下周公布。

FF 現於加州有一家工廠，2019 年，它表示希望籌集 8.5 億美元來啟動 FF 91，低於最初的估計 20 億美元。