研究：紐約變種病毒抗藥性增強 占病例12% 但現有疫苗仍有效

研究人員週三表示，紐約發現的新冠變種病毒株「B.1.526」與南非出現的變種病毒株有相似之處，均更具傳染性且更棘手，目前病例正在上升。

哥倫比亞大學 Vagelos 醫學院外科醫生學院的研究人員表示，去年 11 月在紐約採樣中首次發現被稱為「B.1.526」的新變種病毒株，到 2 月中旬已占病例約 12%

加州理工學院本週也在網路發表的研究報告中描述該變種病毒株，但這兩項研究均未經外部專家審查。

哥倫比亞研究人員表示，根據公開數據庫的分析，近期在自紐約與周邊地區採樣中並未大量發現南非和巴西出現的新冠變重病毒株。

哥倫比亞大學內科醫生與外科醫生學院傳染病學助理教授 Anne-Catrin Uhlemann 發布聲明說，「我們反而大量發現這種本土出現的病毒株。」

哥倫比亞大學的研究發現，「B.1.526」病毒與南非首次發現的「B.1.351」病毒株、巴西發現的「P.1」病毒株一樣有著令人擔心的特徵。多項研究發現，這些新變種病毒對現有的疫苗比之前的新冠病毒抗藥性更高。

研究人員表示，這些病毒的次突蛋白一個區域的變化最令人擔心，該區稱作「E484K」，目前這 3 種變異病毒株都存在 E484K，而 E484K 的突變應會削弱人體對該病毒的免疫反應。

然而，研究表明，近期推出的新冠疫苗可能仍可中和該病毒，並產生保護力，即使是感染了變異病毒也如此。疫苗廠商也正努力強化疫苗，以對抗病毒的變異版本。