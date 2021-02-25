疫情催化、經濟成長20年最強！NRF：美國零售銷售今年增幅上看8%

美國零售聯合會 (NRF) 週三表示，隨著美國經濟開始重啟，且更多人接種新冠疫苗，今年零售銷售預期成長 6.5% 至 8.2%，銷售額合計超過 4.33 兆美元。

NRF 初步數據顯示，儘管面臨新冠疫情對經濟和健康的挑戰，去年零售銷售仍成長 6.7% 至 4.06 兆美元，主要受到網購近 22% 的成長提振。

這在一年中，越來越多美國消費者轉向網站和 app 下單購買雜貨、舒服的衣服和居家用品。這些數據不含汽車經銷商、加油站和餐廳。

NRF 預期今年電商銷售成長介於 18% 至 23%，銷售額達 1.14 兆美元至 1.19 兆美元之間，此成長已納入 NRF 的整體零售銷售成長估值中。

NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示，「經濟的發展軌跡取決於疫苗的有效性和接種推展狀況。」

「我們主要假設... 疫苗有效且年中可望加速成長。經濟預計會看到 20 多年來最快的成長。」

Kleinhenz 補充，今年儼然可見消費者持續儲蓄、股價高漲、房價升高、創紀錄低利率，這些都是 NRF 預測經濟強勁反彈的因素。

NRF 進一步預期，美國消費者將對旅行、出席社交聚會等活動越來越放心，因此將有更多錢會花在服務上，而服務業在消費者支出中通常占比 70%。

NRF 總裁兼執行長 Matthew Shay 表示，「我們非常樂觀，因為消費者基本面健康、有被壓抑的需求、疫苗接種工作廣泛推展，這些會加速經濟成長、零售銷售和消費者支出。」

一些零售商已經開始提供今年度的財測，但這些估值時常充滿不確定性，例如梅西百貨表示，經過去年銷售驟減後，今年會是恢復和重建的一年，但尚未將國際旅遊業的反彈納入預期。

新冠期間得益於消費者添購居家設備的 Home Depot (HD-US) 本週稍早公布財報時並未提供全年財測。該公司財務長 Richard McPhail 表示，無法確定疫情還會持續多久，也不清楚這對消費者支出的影響狀況。