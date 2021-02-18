難擋南非變種病毒？輝瑞疫苗效力恐掉2/3 Moderna也大減

《新英格蘭醫學雜誌》周三 (17 日) 發布的新冠肺炎疫苗研究顯示，輝瑞 / BioNTech 研發的疫苗對南非變種病毒抗體效力將下滑逾三分之二，目前尚不清楚該疫苗是否能有效抵抗該變種病毒。

輝瑞 (PFE-US)、BioNTech(BNTX-US) 與德州大學醫學分部 (UTMB) 的科學家合作開發一種基因改造病毒，該病毒與南非變種病毒 (B.1.351) 有相同突變刺突蛋白，即具備相同程度傳染特性。病毒用來進入人體細胞的刺突蛋白是市面上許多新冠肺炎疫苗研發的主要目標。

研究人員將該基因改造病毒與接受過疫苗的人體血液中和測試後發現，該病毒血液中和抗體程度與一般病毒相比減少三分之二。

該研究總結，現階段無法確定中和抗體大減是否會影響疫苗對變種病毒的效力，而且把實驗室結果放在真實世界是否有同樣結果也有待檢視。

除了輝瑞，Moderna 疫苗也出現相同現象，Moderna (MRNA-US) 周三表示，與先前的初步結果相比，完整檢視南非變種病毒的實驗後發現，疫苗對抗南非變種病毒時的抗體程度大減。

南非變種病毒讓各大藥廠苦思對策，南非最近暫緩施打阿斯特捷利康 (AstraZeneca)，因為研究顯示該公司疫苗對預防輕症也無效。阿斯特捷利康正在改進疫苗，試圖在秋季前完成，Moderna 也在測試追加劑量的效果。

不過，UTMB 生物化學與分子生物學系專家 Pei-Yong Shi 表示，該研究還需要投注更多心力研究才能確定該疫苗是否對南非變種有效，他仍對疫苗的有效性抱持信心。

Shi 解釋，主因於在輝瑞 / BioNTech 與 Moderna 臨床試驗中，雖然接種者在注射單劑後的血液抗體數量均低於該實驗中基因改造病毒的水準，但疫苗仍對人體提供一定的保護力。

Shi 進一步說道，即使變種病毒導致保護效力大減，但該疫苗應該仍有助於預防重症和死亡，是舒緩醫療體系超載的重要關鍵。

輝瑞與 BioNTech 也表示，據其內部研究證實該疫苗仍能有效抵禦南非變種病毒，目前尚無人體臨床實驗證據表明疫苗面對該變種病毒時，效力會下滑。輝瑞強調目前仍在持續投資研發，並與監管機構討論是否有必要針對變種病毒開發新疫苗或加強藥劑。