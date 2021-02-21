對付新冠變異病毒 台疫苗廠將開發新一代疫苗

新冠病毒持續出現變異病毒株，導致目前已開發上市施打的新冠疫苗中和抗體濃度降低，疫苗保護力備受挑戰，面對變異病毒株台疫苗廠啟動新一輪開發計畫，包括國光生 (2412-TW)、聯亞生技均已開始布局。

全球多國出現新冠變異病毒株，據外媒報導，美國科學家發現，英國變異病毒株與美國加州變異病毒株合體，形成新的病毒株，也是疫情爆發以來，首個合體變異病毒株；其他國家研究團隊也發現，英國、南非變異病毒有融合現象，尚無法釐清是哪些病毒演化而來，對於疫情擴散恐產生衝擊。

隨著變異病毒株逐步擴大，雖然尚未有數據顯示會讓病患症狀更嚴重，但傳染力更強，可能讓既有新冠疫苗保護力、效力面臨挑戰。

歐盟針對變種病毒，推出新研究計畫，將製藥業、實驗室、衛生局與研究者進行溝通合作，藉此生產對抗未來變種病毒的第二代疫苗。

台廠方面，國光生與聯亞也已開始著手進行研發，國光生既有新冠疫苗在台一期臨床試驗還沒獲主管機關同意，除把計畫往海外執行臨床試驗外，因應新冠病毒出現變異病毒株，國光生開始追蹤分析病毒株突變趨向，針對未來可能出現的病毒突變株，開發新一代次世代疫苗。

聯亞目前開發的新冠疫苗 UB-612 二期臨床試驗，預計 3 月底前完成收案，拚今年中申請緊急使用授權 (EUA)，另外，規劃今年下半年開發出針對變種病毒的新冠疫苗，並進入人體臨床試驗，檢視疫苗安全性。