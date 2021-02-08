紓困案帶動通膨預期升溫 30年期美債殖利率睽違一年觸及2%

30 年期美債殖利率周一 (8 日) 一度衝破 2% 大關，創下 1 年來最高水平，主要受美國紓困計畫進展和通膨預期升溫所推動。

美債拋售將 30 年期殖利率推升約 3 個基點，至 2.00%，為 2020 年 2 月以來最高水平，該水平為關鍵心理水位，部分原因與 Fed 將通膨率目標設定在 2% 有關。

長天期公債殖利率通常被拿來衡量一國的景氣通膨狀況 (圖：Bloomberg)

此前，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 針對經濟前景發表評論。葉倫周日 (7 日) 表示，若拜登 1.9 兆美元紓困案獲得通過，美國可望於明年恢復充分就業，呼籲國會盡快通過刺激措施。

拉加德則表示，雖然疫情使歐洲經濟復甦延遲，但仍有望於今年中加速復甦。她也提醒，就算疫情危機解除，各國決策者不應急於撤銷經濟支持措施，必須提供靈活支持，確保貨幣與財政規模「逐步減少」。

自去年 8 月觸及 1.16％低點以來，30 年期美債殖利率持續走高，驅動因素包含由新一輪紓困計畫所引發的物價上漲預期，以及長債供應大幅湧入等。

Jefferies International 策略師 Mohit Kumar 表示，葉倫和拉加德的評論，加上參議院通過預算決議案，使民主黨人能在缺乏共和黨支持情況下推動 1.9 兆美元紓困案，為市場開放設立了基調，風險資產價格和債券殖利率均衝高。

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