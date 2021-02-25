美國IIHS 2021撞擊測試結果出爐 南韓現代汽車成大贏家

《韓聯社》25 日 (週四) 報導，南韓現代汽車 (Hyundai)(005380-KR) 在美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 的評鑑當中，獲得最多「Top Safety Pick」安全評級。

現代汽車集團發言人週四表示，現代汽車與同集團的高級車品牌 Genesis、以及子公司起亞汽車 (Kia)(000270-KR) 在最新一輪撞擊測試評估當中，共有 12 款車型獲得「Top Safety Pick」安全評級，並有 5 款車型獲得「Top Safety Pick+」最高安全評級。

現代的中型休旅 Palisade、FCV 氫燃料電池車 Nexo，以及起亞 K5 中型轎車與 Genesis 品牌的 G70、G90 豪華轎車，拿到了 TSP + 最高安全評級。

同集團 12 款車型獲得 TSP 安全評級，包含現代的 Veloster 小型雙門掀背、Sonata 中型轎車、小型四門休旅 Kona、Tucson、Venue，還有起亞的 Forte 小型轎車、Soul 四門 Wagon、Stinger 四門掀背、小型休旅 Seltos 與 Sportage、中型休旅 Sorento 與 Telluride。

今年共有 49 個車款贏得 TSP + 最高安全頭銜，41 個車款取得次高的 TSP 安全榮譽。

IIHS 的安全評鑑在今年共產生 90 個贏家，遠高於去年的 64 個。IIHS 總裁 David Harkey 表示，今年各車廠測試表現均提升，有更多車款上榜。

IIHS 是在 1959 年成立的非營利團體，每年都會發表各上市車款的安全與防護性能評鑑結果。