〈日本7.3強震〉豐田4座工廠5條產線延長停工 RAV4等受影響

日本東北 7.3 強震造成日本國內部分汽車組裝廠停工至今，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 在 23 日 (週二) 宣布，有 4 座工廠共 5 條產線的停工日期延長到 24 日 (週三)。包含延長的停工期間在內，共計約有 3.1 萬輛的汽車生產受到波及。

延長停工包括豐田汽車高岡工廠的第二產線，豐田車體 (Toyota Auto Body) 富士松工廠的第一產線與吉原工廠的第一、第二產線，還有岐阜車體 (Gifu Auto Body) 的第二產線。這幾條產線生產 Toyota 品牌的 RAV4、Prius α、Harrier、Land Cruiser、Coaster，以及 Lexus 品牌的 LX 等。

13 日強震發生後，豐田在 2 月 17 – 20 日期間共 9 座工廠的 14 條產線停工，2 月 22 – 23 日期間 8 座工廠的 12 條產線停工，迄今影響範圍逐漸縮小。豐田將持續檢討 25 日之後的生產調度。

日本豐田的懸吊系統供應商「日立 Astemo」的福島工廠為這次地震成為受災戶，相關零件的生產因而停止。雖然豐田沒有明確指出缺料問題出在哪家廠商身上，不過一般認為和日立 Astemo 脫不了關係。