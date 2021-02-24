〈貴金屬盤後〉市場衡量鮑爾鴿派證詞 美元小漲 黃金自高點溫和回落

週二 (23 日) 交易，黃金期貨價格溫和收低，自前一日登上的一週多高點回落，係因投資者衡量 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 國會作證首日發表的貨幣政策證詞。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，週二美元小漲形成黃金的溫和阻力，但黃金和公債殖利率之間的關聯更值得注意。黃金對美元走勢可能特別敏感，公債殖利率上升也可能削弱市場對黃金的需求。

「公債殖利率自早盤高點回落，係因鮑爾重申非常鴿派和有耐心的政策立場，這使金價穩定下來，最終收斂稍早跌幅。」Richey 說。

鮑爾為期 2 日在國會發表證詞，首日向參議院銀行委員會表示，有跡象表明經濟已從大流行中恢復過來，但 Fed 可能會維持其寬鬆政策一段時間。



4 月交割的黃金期貨價格下跌 2.50 美元或 0.1%，收每盎司 1805.90 美元。

週一盤中高點達 1815.20 美元，根據 FactSet，此為交易最活絡契約自 2 月 16 日以來最高盤中水準。

在此之前，週一黃金大漲 1.7% 至 2 月 12 日以來最高收盤價也是自 1 月初以來最大單日漲幅。

3 月白銀期貨價格下跌 40 美分或近 1.4%，收每盎司 27.688 美元。

週一白銀漲逾 3%，登上 2 月 1 日以來最高收盤價。

鮑爾先前曾強調央行推遲撤回貨幣刺激措施的決心，會等到通膨超過目標 2% 才會行動。

Richey 指出，鮑爾週二證詞中的重點包括，他認為目前經濟距離 Fed 的就業和通膨目標還有很長的路要走，而且整體上以 12 個月為基礎，通膨仍低於 Fed 的 2% 長期目標。

「這兩點表明 Fed 目前既不擔心通膨，儘管近期利率有些失序上升，也有信心勞動市場將快速復甦。總和來說，這意味著在可見的未來會維持非常寬鬆政策。」Richey 說。

Richey 提到，通常第一日參議院就會涵蓋 Fed 更新的大部分主要議題，但鮑爾週三發表的證詞也可能有一些會推動市場方向的內容。

10 年期公債殖利率近期穩定在 1.359%。

Capital Economics 首席美國首席經濟學家 Paul Ashworth 週二表示，鮑爾週二發表的證詞「絕對是鴿派的。」

週二美國經濟諮商會公布，消費者信心指數在 2 月份上升至 3 個月高點 91.3，自前月的 88.9 上升。在該數據公布後，黃金價格立即收復一些跌幅。

其他金屬商品交易