高盛：銅的歷史性短缺 將使價格衝破新高

在全球央行及財政刺激釋放流動性之下，不僅風險資產飆升，由銅為代表的大宗商品也在強漲。高盛分析師 Nicholas Snowdon 警告，由於銅正面臨歷史性短缺，未來價格可能揚升至歷史高點。

Snowdon 指出，中國春節假期結束後，投資者對銅的購買激增，而庫存有限。這使得銅可能會見到 10 年來最嚴重的短缺，從而引發銅價的快速上漲。

他表示，上海期貨交易所的未平倉合約總額 (32.4 萬口)，仍比 11 月底的近期峰值 (37.7 萬口) 低 16%，也比紀錄高位低 40%，因此將進一步加大銅的採購。

Snowdon 稱，今年第一季至今的反季節性庫存消耗，進一步加劇了年初原本就非常低的庫存起點，前次有這樣的情況發生在 2004 年。這些趨勢表明，未來幾個月內出現短缺的風險很高。

銅價走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

在這種情況下，Snowdon 認為，銅的基本面前景仍然極為樂觀，沒有證據表明當前的價格水準，將扭轉基本面的趨勢。

Snowdon 預測，2021 年將出現最嚴重的短缺，隨著 2023-2024 年銅供應高峰的來臨，才會徹底扭轉目前銅供應的問題，這將使銅價在 1 年內創下歷史新高。

因此，高盛上調對銅價的預期，未來 3/6/12 個月的目標價，由先前的每噸 8500/9000/10000 美元提高至 9200/9800/10500 美元。

花旗也同意高盛的看法，他們預計至少到 2023 年，美國將出現巨大的供應缺口。