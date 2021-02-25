〈貴金屬盤後〉公債殖利率飆升 鮑爾回應淡化 黃金續跌 摜破1800美元

週三 (24 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收低，且本週來首次跌破關鍵 1800 美元關卡。

Carillon Tower 董事兼投資組合專家 Matt Orton 表示，美國公債殖利率已上升至近一年高點，「凸顯出市場似乎更願意接受經濟復甦的說法，而這讓黃金價格承壓。」

在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向國會發表證詞首日，他試圖安撫因公債殖利率率飆升而不安的市場。Orton 表示，「鮑爾特別評論道，近期公債殖利率的上升是經濟預期健康的訊號，並淡化了美國財務政策帶來的通膨恐懼。經濟復甦帶來的樂觀情緒，加上相較溫和的通膨預期，這對黃金構成重大阻力。」

10 年期公債殖利率週三飆升至 1.429% ，確實迫使投資者三思擁有不孳息的黃金對比擁有公債是否有利，畢竟後者被視為無風險的避險資產。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 8 美元或 0.4%，收每盎司 1797.90 美元，為上週五以來首次跌破 1800 美元。

3 月白銀期貨價格上升 17 美分或近 0.6%，收每盎司 27.859 美元。

鮑爾週二強調，Fed 承諾在可見的未來維持寬鬆貨幣政策不變，有助於遏制科技股的嚴重下跌，因科技股是對利率上升最敏感且價值最高的產業。

鮑爾向國會發表證詞的第二日表示，Fed 希望看到邁向目標的「實際數據」，才會減緩購債速度。

一些大宗商品交易商表示，黃金已承壓數週，前景仍危險，但黃金多頭認為，鑑於美國政府將進一步增加財政支出，以及勞動市場將自疫情長期復甦回來，黃金的前景仍是樂觀。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「由於鮑爾對近期公債殖利率激增沒有做出回應，所以黃金仍處於危險區域。在 Fed 介入之前，公債殖利率可能還會上升更高，會拖累黃金短期前景。」

《金屬日報》（Metals Daily) 執行長 Ross Norman 表示，「目前黃金投資者極度沮喪，因為感受到通膨，看到公債殖利率上升、美元下降，但偏偏黃金還是無法獲得動力。」

「目前的技術阻力位在 1810 美元，似乎還無法達到。」

「但另一方面也有好消息，就是亞洲的買盤，中國和印度買氣終於回來了，但他們不願追高。與此同時，2020 年關鍵推力的黃金 ETF 看起來仍黯淡低迷。」

「總而言之，黃金看起來支撐力良好，卻無法獲得動力突破阻力點。」

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