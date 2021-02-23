銅金比遠低於歷史平均 投行：銅價每磅上看12美元

隨著疫情逐漸趨緩，反映全球經濟的「銅博士」自去年持續上漲，考量到美國欲推出更大規模刺激政策以及寬鬆政策以加速經濟復甦，華爾街預期銅價每磅上看 12 美元。

自去年 9 月底對經濟較敏感以及風險資產大漲以來，銅期貨價格已上漲近 40% 至每磅 4.18 美元，直逼 2011 年的歷史高點，若從疫情爆發算起，此工業金屬價格累計上漲近一倍。

由於新冠肺炎疫苗大範圍分發，預計今年年底全球疫苗數量將達數十億劑，市場確信經濟將會逐步重啟，並繼續成為周期性資產反彈的主要動能。

由銅金比來看證顯示銅還具有很大上漲空間，目前該比率為 0.13，意味著銅的單位價格僅略高於黃金單位價格十分之一。據 Pavilion Global Markets 數據顯示，銅金比長期平均值為 0.3，若經濟持續復甦，伴隨實質利率已接近低檔，銅價後市將看漲。

Jefferies 大宗商品分析師表示，以歷史數據來看，回顧上一波牛市，銅價大漲為底部的 6 倍，由 2001 年末的 63 美分飆升至 2008 年 4 月的 3.93 美元。

分析師表示，若以這樣的漲幅由 2020 年 3 月的底部來計算，銅價將上看每磅 12 美元。

其他周期性原物料也走強，例如去年 9 月底至今，原油也上漲 50% 以上。

此外，礦商的資本支出——也就是為提高產能而進行的大量投資——過去一年來持平，意味著現階段供給有限。前八大銅礦業者平均每季度資本支出總計約 150 億美元，若未來經濟持續復甦，銅礦供給固定有望為銅價帶來支撐。