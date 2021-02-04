說好的長期看漲呢？黃金邁向死亡交叉！

黃金期貨價格圖上的走勢將邁向死亡交叉，許多技術策略師認為這恐凸顯黃金看跌趨勢。

當 50 日移動均線 (50MA) 向下跌破 200 日移動均線 (200MA) 時，就是短期的拋售可定義為長期趨勢轉弱之際，又稱黃金死亡交叉。

FactSet 數據顯示，目前黃金 50MA 在每盎司 1857.08 美元，而 200 MA 在每盎司 1853.27 美元。

黃金經歷洗盤，週二 4 月交割的黃金期貨大跌 1.6%，接著週三上升 0.1% 至每盎司 1835.10 美元，死亡交叉隱然成形，這反映了近期交易下滑的情形。

根據 MarketWatch 的 Myra P. Saefong 報告，黃金開年就走勢低迷，1 月價格收低，但儘管如此，一些交易者仍保持樂觀。

確實如此，新冠疫情肆虐下，黃金價格在去年 8 月突破每盎司 2000 美元達到巔峰，但此後交易就轉而走疲。

黃金多頭認為，拜登政府提出的 1.9 兆美元新冠紓困方案是黃金的支撐力，即使目前民主黨提案在與共和黨妥協下只有一小部分。擴大刺激經濟成長措施，加上 Fed 的寬鬆貨幣政策，最終仍可能刺激通膨。

專家也認為，推展新冠疫苗也會提振經濟復甦，進而支撐黃金前景。

《經濟學人》智庫的全球經濟學家 Cailin Birch 近期受訪表示，隨著 GDP 反彈，第三季黃金價格可能大幅下跌至平均 1775 美元，接著第四季再下探 1750 美元。

然而，Birch 認為長期、停滯的經濟復甦將有助於支撐未來 2 年的價格。

根據道瓊市場數據，上一回出現黃金死亡交叉是在 2018 年 6 月 25 日，而黃金交叉 (50MA 上升越過 200 MA) 則在 2019 年 6 月 22 日出現。

在 2020 年新冠疫情期間，黃金大致上保持穩定上漲，之後才出現不穩定的下跌。此間，50MA 在 200MA 之上連續維持了 514 個交易日，為 2012 年 4 月 17 日之後最長紀錄。上一回 50MA 在 200MA 之上的最長紀錄是從 2009 年 2 月 11 日至 2012 年 4 月 17 日，連續 802 個交易日。