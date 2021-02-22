受惠半導體、汽車等強勁需求 南韓2月前20日出口年增16.7%

根據韓國關稅廳 (Korea Customs Service) 在週一 (22 日) 公佈的數據顯示，受惠於半導體、汽車和無線通訊設備的強勁需求，南韓 2 月的前 20 日出口額較去年同期增長了 16.7%。

數據顯示，在 2 月 1 日至 20 日期間，南韓出口貨物總值達到 304 億美元，較去年同期的 260 億美元增長了 16.7%。日均出口平均為 21.7 億美元。若以 14 個工作日計算，則出口成長 29.2%。

報告中指出，2 月前 20 日的出口增長主要歸因於對該國主要出口產品，如半導體、汽車和無線通訊設備的強勁需求。

從產品類別來看，在 2 月 1 日至 20 日期間，南韓的記憶體晶片出口年增 27.5%，汽車出口更成長了 45.9%。無線通訊設備則年增 33.6%。不過，石油產品的出口下跌了 5.7%，個人電腦相關設備的出口也下跌了 4.8%。

從出口國來看，南韓對最大貿易夥伴中國的出口增長了 32.7%，對美國的出口增長了 14%，對歐盟增長了 53.6%，對越南增長了 10.9%，對日本增長了 6.5%。不過，對中東的出口下跌了 31.3%，對新加坡則下跌了 21%。

進口方面，南韓 2 月前 20 日的進口額也年增 24.1%，達到 316 億美元，貿易逆差為 12 億美元。

進口產品類別來看，半導體進口增加了 10.3%，天然氣增加了 59.6%，機械增加了 18.6%，精密設備增長了 14.5%。不過，對原油進口則減少 17.8%，石化產品減少 13.3%。

來自中國的進口量猛增了 95.6％，美國為 6.9％，日本為 17.2％，歐盟為 6.5％，越南為 30.3％。從中東的進口下降了 8％。