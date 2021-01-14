受惠5G手機銷量成長 南韓智慧型手機出貨量有望今年成長11%

根據市場研究機構 Counterpoint Research 在週四 (14 日) 發布的報告顯示，受惠於 5G 手機銷量的成長，南韓智慧型手機市場有望在今年成長 11%。

報告中預期，隨著更多 5G 智慧型手機的推出，以及可折疊式手機等新型智慧型手機的發布，將推動南韓手機在今年銷量成長。該機構預估，南韓今年智慧型手機出貨量將達到 1900 萬支，高於去年的 1700 萬支。

報告中指出，今年 5G 智慧型手機的普及率將從 49% 提高到 87%。同時，南韓當地電信運營商推出更便宜的行動服務方案，也將為該市場帶來積極的影響。

若從品牌來看，全球最大的智慧型手機供應商三星電子將憑藉該公司的 Galaxy S21 系列和新型可折疊式手機，佔據南韓整體智慧型手機市場中 65% 的市佔率。

而蘋果 (AAPL-US) 則預期將佔據南韓智慧型手機市場 22% 的市占率，較去年同期增長 1 個百分點，主要受惠於第一代的 5G 智慧型手機 iPhone 12 及其他智慧機的強勁銷售。

南韓 LG 電子則預估將以 12% 的市佔率排名第三，較去年同期下降 1 個百分點。

調研機構 Strategy Analytics 先前的報告指出，迄今為止，中國、美國、南韓、日本和德國是今年最大的 5G 智慧型手機市場。在 2020 年，五大國家合計將佔全球 5G 智慧型手機銷量的十分之九。但是，在其他重要地區，例如印度和印尼，則處於落後狀態，至少在未來一、兩年內不會有大比例的 5G 手機市場。