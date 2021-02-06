南韓散戶眼中的「搖錢樹」 ARK女股神管理資產突破500億美元 

被譽為華爾街新興女股神的方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德(Cathie Wood)，憑著過人操盤績效持續吸金，ARK 管理基金的總資產規模在本周突破 500 億美元，伍德也被南韓散戶譽為「搖錢樹」。

彭博彙整的資料顯示，ARK 的 ETF 總資產規模在本周跨越 500 億美元大關，光是今年，投資人就投入將近 110 億美元。

伍德的突出績效吸引專業人士注意，平易近人的氣質則讓投資新手倍感親切。而她看好的基因編輯、金融科技 (fintech) 等主題投資，正吸引散戶把資金投入相關題材的基金。

CFRA Research ETF 研究部門主管 Todd Rosenbluth 說：「這是個里程碑，顯示 ETF 產業不只由追蹤企業的指數主導，主題式投資也吸引投資人目光，ARK 等主動式管理的基金還有成長空間。」

南韓散戶投資人就是蜂擁投入主題式投資領域的例子，伍德儼然成為名人，在社群媒體上被稱為「搖錢樹」。

由她管理的 ARK 創新 ETF(ARKK) 年初至今上漲 19%，去年績效達到 149%；該基金規模 254 億美元。

最近 ARK 趁勢推出多個新產品，包括印上「真相勝出 (Truth Wins Out)」標語的 T 恤、印了「保持創新 (Stay Innovative)」的棒球帽，甚至還有印著「投資未來 (Invest in the Future)」的寶寶連身衣。

直到上周，ARK 才被 GameStop(GME-US) 搶走一些丰采，主力的 ARKK 基金連續四天沒有資金流入，並被做空。根據 IHS Markit 的統計，目前其空單餘額占流通在外股數的比率接近 1.5%，從本月初的 1.9% 歷史高點下滑。

批評人士警告，ARK 可能面臨某種利空，因為伍德管理的基金擁有大量的科技股部位，這些在防疫封鎖期間大漲的股票，可能因為經濟重啟、類股輪動而下跌。

但這無損於伍德的響亮名聲，一舉一動足以牽動股價。她最近把 DraftKings(DKNG-US) 納入 ARK 下一代網路 ETF(ARK Next Generation Internet ETF，ARKW)，激勵這家運動博弈業者的股價在本周大漲 8.6%。

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