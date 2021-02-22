銅價漲破每噸9000美元 歷史性短缺擔憂推升價格

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅周一 (22 日) 大漲 3.1%，至每噸 9187 美元，創 2011 年 9 月以來新高價格。

由於對疫情後經濟復甦的高期待，高盛發布報告，警告銅出現歷史性短缺的可能性，並將未來 12 個月的目標價提高至每噸 10500 美元。

至今年 2 月之前，銅價已經連漲 10 個月，有望出現第 11 個月的上漲。受到疫情後消費將超出短期供應的預期推動，基本金屬大幅走高，而銅、鎳等原物料上漲尤烈，主因是受清潔能源轉型重要性的提振。

本月月初，由於當時投資人表示，需要了解關於刺激措施的更多細節，也擔憂中國需求疲軟，使銅價一度下滑，但春節假期結束後，中國工廠生產保持了較以往更強的水準，促使銅價走高。對通膨重燃的預期，也在這波漲勢中發揮作用。

高盛在報告中指出，今年第一季至今的反季節性庫存消耗，進一步加劇了年初原本就非常低的庫存起點，前次有這樣的情況發生在 2004 年。這些趨勢表明，未來幾個月內出現短缺的風險很高。

倫敦金屬交易所目前現貨合約較期貨合約出現溢價。現貨溢價是去年中國創紀錄的需求激增期間的一個特色，表明現貨需求再度超過供應，交易所庫存下降。

除高盛之外，花旗也預計銅將來到「超級周期」。中信證券分析師李超、商力、敖翀在近日研報中，看法比高盛更為樂觀，預計本輪銅價有望達到每噸 12000 美元，且未來兩年將維持高位。