拜登推出刺激方案 可望推升銅價再漲一成

拜登新刺激計畫以及對電動車的關注，推升銅的需求預期，也為過去一個月銅價走勢火上加油，加上中國經濟數據利好，有助銅價多頭走勢，美銀分析師上調銅 2021 年目標價至每磅 3.96 美元，較現行價位高出約 10%。

受到中國 GDP 表現亮眼激勵，COMEX 期銅周一 (18 日) 收漲 0.32% 報每磅 3.61 美元。此外，交投最活躍的 3 月合約今年以來已上漲逾 2%，逼近 2013 年初以來新高。

資料來源：芝商所 CME Group

商品期貨交易委員會顯示，對沖基金和投機性投資者對銅價上漲的淨押注，已接近 2018 年初以來的最高水位。

吸引資金加碼押注銅價上漲的主因，就是拜登支持綠能與電動車發展，從基礎建設到電動車充電樁各種支出，都將讓銅的需求暴增。華爾街分析師預估兩個領域 10 年後需求成長近 10 倍，導致銅供需嚴重失衡，帶動長期銅價上揚，有利銅礦商後市，因此拜登政府支出是後續觀察重點。

此外，中國為全球最大銅消費國，消費量占全球的一半，因此銅價對中國經濟成長敏感度甚高，隨著中國經濟走出疫情陰影，過去 6 個月銅價飛漲 25%，銅礦商 Freeport-McMoRan 的股價也翻漲一倍以上。

市場分析師指出，中國經濟數據強勁不是什麼大驚喜，只是證實中國經濟重回正軌，這對金屬是堅實的支撐。

儘管上周五 (15 日)COMEX 期銅下跌 1.7%，吐回了近期的漲幅，美國銀行分析師仍看好銅價前景，原因在於拜登財政刺激與經濟開放之下，美國與歐洲經濟活動將顯著反彈，預測銅價將在 2021 年內來到每磅 3.96 美元，較現行價位高出約 10%。

隨著政府支出與經濟復甦，原物料有望迎來結構性牛市，銅期貨作為全球工業與商業最常見的金屬原料，受益程度最高，目前全球股市高檔震盪之際，宜用來建立部位分散風險。