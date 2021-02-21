〈觀察〉記憶體廠今年資本支出大增逾6成 產業迎接多頭行情

國內記憶體大廠包括南亞科 (2408-TW) 、華邦電 (2344-TW) 看好今年市況，加上因應新製程研發及生產設備需求，同步擴大資本支出，較去年大幅成長超過 6 成，砸錢投資以做足準備，迎接記憶體產業重回多頭行情。

南亞科去年資本支出為 86.7 億元，今年預估將增加至 150 億元，較去年大增 73%，其中 60-70% 用於 10 奈米級生產設備，其他用於辦公室、停車場等設施的營建需求。

南亞科目前第一代 10 奈米級試產順利進行中，明年可望貢獻營收，而第二代也加速開發中，預計今年底前試產。

南亞科看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，營收、獲利也可望逐季成長；就整體市況來看，預期上半年 DRAM 市場將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

華邦電 2019 年資本支出約 132 億元，去年資本支出約 79 億元，今年預計達 127 億元，較去年大增約 6 成，部分資本支出將用於生產、研發設備及資訊系統等。

華邦電高雄路竹新廠預計明年上半年裝機、試產，下半年量產，但要有明顯的營收貢獻，得到 2023 年。不過，目前資本支出還未包括高雄新廠裝機在內，預計納入明年資本支出計畫中，意味著明年金額將進一步向上提升。

華邦電也看好市場需求強勁，產能維持滿載，第二季可望有較明顯的漲價營收貢獻，預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將延續至下半年。