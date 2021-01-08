〈南亞科法說〉去年純益年減22% 每股賺2.5元近7年新低 匯率吃掉EPS超過0.73元

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (8) 日公告去年第四季財報，稅後純益 9.11 億元，季減 43.6%，每股純益 0.3 元，近 17 季低點；去年稅後純益 76.72 億元，年減 21.9%，每股純益 2.5 元，寫近 7 年新低。南亞科去年營運受匯率影響大，若排除匯率因素，獲利將超越百億元大關，優於 2019 年，匯率因素吃掉 EPS 超過 0.73 元。

南亞科去年第四季營收 147.73 億元，季減 3.6%，年增 12.6%，毛利率 22%，季減 3.9 個百分點，年減 3.7 個百分點，營益率 8.8%，季減 4.7 個百分點，年減 2.2 個百分點；稅後純益 9.11 億元，季減 43.6%，年減 29.2%，每股純益 0.3 元。

南亞科去年全年營收 610.06 億元，年增 17.9%，毛利率 25.7%，年減 6.2 個百分點，營益率 13.8%，年減 4.6 個百分點；稅後純益 76.72 億元，年減 21.9%，每股純益 2.5 元。

南亞科去年第四季 DRAM 銷售量季增 1-3%，平均售價季減 4-6%，新台幣升值造成匯兌不利，影響營收 2.3%。整體來看，雖然去年位元銷售量年增約 35%，但平均銷售單價較前兩年下滑，加上匯率因素衝擊，導致獲利衰退。

南亞科總經理李培瑛指出，去年營運受匯率影響大，包括營收、資產評估等，都受衝擊，若去年匯率維持 2019 年水準，去年賺的會比 2019 年的 98.25 億元更多，會超過百億元大關。

