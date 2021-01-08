〈南亞科法說〉看好上半年DRAM將供不應求 營運逐季成長

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (8) 日召開法說，總經理李培瑛表示，看好宅經濟需求將持續至今年上半年，上半年合約價估將逐季走揚，營收、獲利也可望逐季成長；就整體市況來看，預期上半年 DRAM 市場將供不應求，供給缺口可能出現兩季以上。

南亞科去年第四季稅後純益 9.11 億元，季減 43.6%，每股純益 0.3 元，寫近 17 季低點。不過，南亞科總經理李培瑛看好，去年第四季營運已落底，今年上半年營收、獲利可望逐季成長。

就今年市況來看，李培瑛指出，今年上半年全球宅經濟需求續強，包括筆電、網通與數位電視等應用市場，看好下半年疫苗逐漸普及，5G、人工智慧等各項應用展開，帶動 5G 手機、資料中心伺服器、車用及消費性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩健，DRAM 產業進入正向循環。

對於合約價走勢，李培瑛表示，去年第四季已看到價格走揚跡象，由於季價格為第三季協商，報價向下，但第四季月價格已開始逐月上漲，預期今年上半年合約價可望逐季走揚。



從各應用需求來看，李培瑛指出，遠距應用包括 PC、消費性電子產品等，終端客戶對需求正向看待，比預期樂觀，伺服器客戶庫存水位恢復正常，而手機在 5G 需求推升下，後市需求同樣正向。

其中，手機方面，李培瑛表示，手機大廠包括蘋果、三星銷售狀況都不錯，而 OPPO、Vivo、小米等中國手機廠取代華為的需求缺口也相當順利，無法出貨華為的影響已平復下來。

供給面部分，由於供應商庫存水位持續下降，各家原廠資本支出也相對保守，且大廠規劃將部份產能轉至 CIS，整體上半年供給成長有限，下半年還要再觀察。

李培瑛並認為，在需求成長大於供給下，上半年 DRAM 市場將供不應求，其中以消費性電子、PC 等應用類別較為明顯，供給缺口可能出現兩季以上。

南亞科去年資本支出為 86.7 億元，今年預估將增加至 150 億元，其中 60-70% 用於 10 奈米級生產設備，其他用於辦公室、停車場等設施的營建需求。目前第一代 10 奈米級試產順利進行中，明年可望貢獻營收，而第二代也加速開發中，預計今年底前試產。

此外，南亞科去年飽受新台幣強升衝擊，談及匯率議題，李培瑛表示，匯率風險較難控制，對營運的負面影響大，但公司透過南科國際在境外進行避險。



