〈美股盤後〉拜登G7首秀聚焦中國/疫苗 標普最後一刻翻黑

週五 (19 日) 美元連日疲軟、比特幣衝破 54,000 美元、銅價創 9 年新高，美債殖利率高升， 應用材料領漲半導體類股，科技股相形遜色，標普於最後一刻逆轉翻黑，四大指數收盤漲跌互見。

標普本週下跌 0.71%、那指週跌幅為 1.57%。道瓊表現相對良好，週漲 0.11%。

政經消息方面，美國總統拜登於首場 G7 領袖峰會演說中表示，美國和歐洲同盟國將聯手對抗新冠病毒、恢復飽受衝擊的全球經濟，以及應對中國帶來的經濟挑戰。

《彭博社》週五報導，中國可能基於國安考量，禁止對特定國家企業出口稀土加工技術。此前，拜登政府傳出將審查美國半導體、大容量電池醫療用品和稀土金屬等產業的供應鏈，劍指中國的意味濃厚。

聯準會 (Fed) 釋出半年貨幣政策報告，新冠疫情持續拖累美國經濟，聯準會將透過購債政策、利率政策和前瞻指引，確保為經濟提供強力支持直到完成經濟復甦。

美國財政部長葉倫表示，美國仍需 1.9 兆美元刺激計畫。波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 稱，大型財政刺激計劃是適當的，期望兩年內美國能實現充分就業。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 11.0 億例，死亡數突破 244 萬例，美國累計確診超過 2792 萬例，累計死亡數超過 49.4 萬。

美國冬季風暴和大停電已影響全美 50 州的疫苗輸送和接種進度。拜登於 G7 承諾，美國將提供 40 億美元支援全球疫苗接種工作，也保證不會對美國本土疫苗接種計劃產生影響。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 0.98 點，或 0.00%，收 31,494.32 點。

標普 500 指數下跌 7.26 點，或 0.19%，收 3,906.71 點。

那斯達克指數上漲 9.11 點，或 0.07%，收 13,874.46 點。

費城半導體指數上漲 76.67 點，或 2.44%，收 3,223.46 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收漲，材料、能源和工業板塊領漲，公用事業、必需消費和醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.12%；臉書 (FB-US) 下跌 2.91%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.35%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%。

道瓊成分股漲跌不一。開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.00%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.92%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.51%；波音 (BA-US) 上漲 4.31%；Visa (V-US) 下跌 2.21%。

費半成分股集體歡慶。應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.66%；AMD (AMD-US) 上漲 1.06%。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.27%；美光 (MU-US) 上漲 2.74%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.64%。

個股消息

蘋果與多家雷射感測器供應商進行討論，這將是蘋果 Apple Car 的關鍵里程碑。蘋果 (AAPL-US) 週五收紅至每股 129.87 美元。

雷射感測器供應商 Luminar Technologies (LAZR-US) 上漲 2.59%、Velodyne Lidar (VLDR-US) 上漲 1.00%。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.77% 至每股 781.30 美元。特斯拉 15 億美元投資比特幣後，造成比特幣價格屢破新高，讓特斯拉荷包盡賺逾 6 億美元。

全球農業機械龍頭迪爾 (DE-US) 最新財報營收獲利皆優於預期，還提高全年財測，迪爾暴漲 9.91% 至每股 330.00 美元。

應用材料第四季每股純益為 1.39 美元，優於市場預期的 1.28 美元。營收亦高於預期，並給出樂觀財測預期，應材大漲 5.32% 至每股 119.46 美元。

經濟數據

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值 58.5，預期 58.5，前值 59.2

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值 58.9，預期 58.0，前值 58.3

美國 1 月成屋銷售年化總數報 669 萬，預期 656.0 萬戶，前值 676.0 萬戶

華爾街分析

花旗個人財富管理投資策略主管 Shawn Snyder 表示，目前有兩件大事，一個是市場正在等待刺激計畫，以及投資者敏銳地關注通膨跡象。目前美國債殖利率上升，引發市場的一些恐慌。

富國銀行投資研究機構高級全球市場策略師 Scott Wren 稱，市場之所以會進一步上漲，很大主因是投資人相信，推動市場達到目前水準的主要動力將不會受到影響，美國國會出台新一輪刺激計畫，將有助於彌補從現在到疫苗廣泛分發之間的差距。