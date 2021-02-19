衝著中國來？拜登傳將對半導體、電池、稀土供應鏈展開調查

CNBC 周四 (18 日) 報導，拜登政府將審查美國半導體、大容量電池醫療用品和稀土金屬等產業的供應鏈，評估這些產業是否受倒對美國不友善國家所主導，此舉針對中國的意味濃厚。

該評估案旨在分析美國製造業供應鏈和國防的彈性和能力，以支持美國國家安全以及緊急準備，將審查美國製造端與上游關鍵供應鏈的差距，評估這些供應鏈是否來自於與美國不友好或盟友關係不穩定的國家所主導。

儘管該命令隻字未提及中國，但能很大程度上反映美國欲衡量其經濟、軍事力量對中國的依賴程度。拜登本月初即表示，他正在為與中國的「極端競爭」做準備。

此評估計畫將分為兩階段實行，第一步將實行為期 100 天的審查過程，過程中政府官員們將分析和報告一些優先順序較高的供應鏈，包括半導體封測、電動車電池、稀土金屬和醫療補給品的供應鏈。

第二階段把調查範圍擴大到各個領域，包括國防、公共衛生、能源和運輸設備產業。隨後政府將就可能採取的行動向拜登提出建議，其中包括外交、貿易路線調整或其他能夠確保供應鏈不受壟斷的方式。

近年來政治與國防專家都強調，美國對中國的稀土金屬依賴性非常嚴重，此環節存在潛在戰略隱憂。稀土金屬是用於生產電腦面板、武器與電動車等先進科技的原料。

研調 Benchmark Mineral Intelligence 金屬能源專家 Simon Moores 表示，若中國切斷對美國稀土供應，將對美國經濟造成毀滅性打擊，

Moores 說：「據過去鋰金屬的經驗顯示，中國當初差點將稀土金屬做為制衡美國的手段，並運用其稀土的加工技術出口至全球稀土礦山切入稀土供應鏈。此舉可說是長期掌握稀土供應鏈的明智之舉。」