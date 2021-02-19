創紀錄資金上周流入科技股 美銀：Fed超寬鬆政策或引爆嚴重資產泡沫

美國銀行 (BofA) 周五 (19 日) 表示，上周有創紀錄資金湧向大型科技股，規模高達 278 億美元。該行擔憂，聯準會 (Fed) 的超寬鬆貨幣政策恐引爆嚴重的資產泡沫。

美銀表示，去年 3 月以來，全球市值以每小時 62 億美元的速度急速成長，幾乎是 2008 年金融危機時的 10 倍，市值暴增 50 兆美元。為了確保市場穩步運行，Fed 持續透過購債向市場挹注大量資金，將科技股推升至歷史新高，市值翻倍成長。

Fed 資產負債表和大型科技股市值成長表現 (圖：路透)

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，更多的刺激措施將導致股票或通膨率出現過度調整 (overshoot)，進而引發市場修正，該行預計股票修正幅度或將超過 10％。

目前股票交易價為 12 個月遠期收益的 22 倍以上，是 1990 年網路泡沫以來最高水平。

過去 6 周以來，大型科技公司吸引創紀錄的資金流入，規模高達 190 億美元。美銀流量數據顯示，在截至周三 (17 日) 的一周內，債券型基金吸引了 126 億美元資金流入。

美銀還表示，通膨預期升溫也帶動實質資產走高，今年迄今表現優於金融資產，投資人紛紛湧向美國財政部發行的抗通膨債券 (TIPS)，資金流入額達 12 億美元。