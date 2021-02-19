熱鬧3月天！蘋果新iPad、小米11 Ultra、華為P50傳將亮相

市場傳出，蘋果將在 3 月 16 日舉行春季發表會，將有 3 款新品亮相，分別為 iPad、iPad mini 與 Air Tags。此外，小米頂規智慧手機 11 Ultra、華為 P50 系列新機也傳出將在 3 月面世。

蘋果新 iPad mini 螢幕擴大到 8.4 吋

根據 Twitter 爆料達人 @FrontTron 消息，蘋果將於 3 月 16 日舉行春季新品發表會，發表的新產品有 iPad、iPad mini 和 Air Tags；Apple Card 也將擴大支援地區範圍。另一個知名爆料者 @LeaksApplePro 也指出，蘋果預計在 3 月推出新版 iPad Pro、AirTags 和 AirPods。

報料者稱，新一代 iPad mini 的螢幕尺寸擴大到 8.4 吋，邊框更窄，但不會配備臉部辨識 (Face ID)，而是使用螢幕下的指紋解鎖。

此外，mini LED 螢幕的 iPad Pro 是否會在春季發表會公布，也受到強烈關注。因為目前市面上幾乎沒有 mini LED 螢幕的平板以及筆電設備。

小米 11 Ultra 相機模組上 有迷你螢幕

小米頂規版旗艦機「11 Ultra」詳細把玩的影片也曝光。菲律賓 YouTuber 日前手滑將影片發出，隨後刪除仍被網站 XDA 擷取到畫面。

畫面可見，小米 11 Ultra 背面有塊接近手機寬度的相機模組，除了 2 顆圓形鏡頭，還有 1 方形的潛望式變焦鏡頭，與前代小米 10 Ultra 同樣具備 120 倍數位變焦。

最引人注意的是，模組右側裝置了一片小螢幕。根據 YouTuber 的示範，該螢幕可以同步顯示正面的畫面，但最實際的用途似乎還是輔助拍攝。該設計令人想起中國手機品牌「魅族」在 Pro 7 的「智窗」。

華為 P50 系列如期推出 共有 3 款機型

華為以往在第一季推出 P 系新機，受到美國禁令影響，不少人擔心新款旗艦機將推遲。但推特知名報料者 @Teme 指出，華為 P50 系列最後一個原型設計已經確認，將進入量產，預計在在 3 月 26~28 日左右發布，4 月初上市。

消息稱，P50 系列將採用全新的設計語言，且有 3 款機型，分別為 P50、P50 Pro 和 P50 Pro+。極好的螢幕品質、全新超感光後置相機鏡頭與遊戲功能，是 P50 系列的主打賣點。

不過受到美國制裁影響，華為手機仍無法內建 Google 服務，包括 Play Store、Gmail 和地圖等，對海外市場影響較大。爆料者表示，P50 系列於歐洲市場推出，但數量相當有限。

根據《財華社》報導，華為手機供應鏈表示已向華為 P50 手機供貨，但訂單比往年還要少。