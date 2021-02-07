陶冬：拜登急推救援措施 Fed慢待通脹壓力

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，認為與聯準會相比，白宮的財政政策受到更多約束。在經濟形勢大好的情況下，是否需要在今後繼續大灑金錢，勢必遭到國會的質疑，換言之，美國財政支出在 2021 年後的力度明顯下滑。以下為部落格全文：

上周全球股市，終於離開了短期題材如美國總統選舉、散戶對決大鱷，將焦點放回到企業盈利和經濟基本面上，美歐股市錄得去年 11 月以來的最大單周升幅。美股已經有超過一半的 S&P500 公司公佈了 2020 年第四季度的業績，根據彭博社資料他們的盈利（能源股除外）平均增長 10%，在疫情重燃之下取得如此的業績，令市場感到振奮。

美國一月份非農就業增加 49K，儘管只是一個小小的增加，卻發生在疫情捲土重來之時。最大的故事來自國會山，參眾兩院先後通過了拜登政府的 1.9 萬億美元緊急救援計畫，這對已經超預期發揮的美國經濟添加了新的動力，reflation（再通脹）大大地寫在市場的天空，利好股市，利空債市。

股市走好的同時，市場擔心通貨膨脹和財政赤字，美債遭到拋售，長期國債利率大幅上揚，收益率曲線之陡峭程度為 2015 年以來所未見。跟隨再通脹故事，布倫特原油價格節節上揚，上周每桶漲了近 5 美元。美國經濟前景改善，美元指數繼續反彈，黃金價格回落。英國央行決定暫時無需動用負利率工具，英鎊應聲上升，英債被賣出。中國短視頻公司快手在港 IPO，吸引了巨額認購，首日交易股價升 160%，成為 2019 年以來全球最大的 IPO。

美國參眾兩院先後通過了白宮提出的 1.9 萬億美元緊急救援計畫，這是一個巨大的公共開支方案。新冠疫情重創美國經濟後，兩屆政府先後釋放出 2.2 萬億、9000 億和 1.9 萬億合共 5 萬億美元的救濟款項，在美國歷史上是史無前例的。

第一批救援資金已經發放使用完畢，第二批 9000 億在去年底發放，所以實際上美國在第一季度有 2.8 萬億美元的額外購買力被灑向經濟各個角落，這相當於預計的 2020 年 GDP 的 13%，足以支撐起今年上半年受到疫情二次衝擊的經濟。筆者預計至今年 5-6 月，美國約有 1 億人口接受了兩針疫苗注射，另有 1.2 億人口通過染症獲得新冠病毒抗體，美國初步實現群體免疫。

假定沒有病毒變異造成疫情意外，美國經濟在年中前後可以實現重開（國際間人員交流仍受限制），GDP 增長今年有可能高達到 6%。當然此增速受到 2020 年基數的影響，不過消費預計可以恢復到疫情前的水準。

美國的 reflation，一方面製造增長超預期，另一方面也可能觸發對通貨膨脹的擔憂。美國核心通脹預計在今年春季一度突破 2% 的聯準會目標水準後略微回落，不過如果經濟形勢超過預期，通脹壓力也會持續升溫，並開始對聯準會的貨幣政策構成心理壓力。

對此，公開市場委員會在一月底的例會已經作出了表態，儘管經濟復甦前景有所改善，決策層認為經濟依然存在風險，他們並不急於因為暫時的物價壓力而改變政策基調。換言之，聯準會打算將 QE 進行到底，直至完全就業帶動工資上漲。

拜登在政府開支上也講得明白，不想重蹈奧巴馬在金融危機後過早收縮財政政策的覆轍，寧要大政府，不要復甦半途而廢。與聯準會相比，白宮的財政政策受到更多的約束。在經濟形勢大好的情況下，是否需要在今後繼續大灑金錢，勢必遭到國會的質疑，不僅共和黨人質疑，民主黨人也可能有人質疑，本次 1.9 兆計畫在參議院投票時是 50:50，要靠副總統投票打破僵局的，以後的國會支持度的確有隱憂。

筆者堅持這個觀點，即拜登新任一百天之後的執政效率開始下降，他承諾之後推出的基建項目、環保／氣候項目可能未必如現在那麼順利，換言之財政支出在 2021 年後的力度明顯下滑。不過近期，市場的熱點會放在 reflation trades 上。

本周資料中，英國第四季度 GDP 預計 0.6%QoQ，如果屬實則英國可以勉強避免技術性經濟衰退。除此之外，美國的核心 CPI 和中國的信貸資料值得關注，兩者均可能對本國的貨幣政策帶來影響。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘