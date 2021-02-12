〈美股盤後〉科技股領那指、標普再登新高 拜登承諾解決晶片荒 激勵費半收紅逾3%

受科技股推動，那指和標普周五 (12 日) 雙雙收於歷史新高，在拜登政府承諾解決晶片缺貨問題後，晶片股全面上揚，費半收紅逾 3%。道瓊指數盤中雖一度刷新紀錄，最終於平盤附近小跌作收。

全球晶片導致汽車產線停工，含英特爾、高通、美光與 AMD 在內等美國主要晶片商周四 (11 日) 共同致信拜登，呼籲他在振興經濟和基礎建設計劃當中，為半導體產業提供充沛的資金。

對此，白宮發言人 Jen Psaki 稱，拜登政府將尋求全面性戰略，與企業和貿易夥伴共同討論，為半導體缺貨問題解套。預計拜登將在未來幾周內簽署行政命令，以晶片短缺問題為主軸，對關鍵物資供應鏈進行審查。費半成分股全線收高。

政經消息面，拜登周三晚間與中國國家主席習近平進行上任後首次通話，聚焦氣候變遷、貿易與人權議題，同時表達對於香港、新疆以及台灣議題的關切。

疫情消息面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球累計確診數來到 1.08 億，累計死亡超過 236 萬例，美國累計確診數高達 2736.6 萬例，累計死亡超過 47 萬例。

雖然確診病例增速已顯著放緩。美國勞工部公布上周失業金申請人數仍略高於預期，顯示就業市場仍面臨挑戰。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前發表談話，美國經濟和就業市場仍面臨挑戰，央行將持續以低利率和大量購債來支持經濟，一如既往展現鴿派立場。

周五 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 7.10 點，或 0.02％，收 31430.70 點。

標普 500 指數上漲 6.50 點，或 0.17％，收 3916.38 點。

那斯達克指數上漲 53.24 點，或 0.38％，收 14025.77 點。

費城半導體指數上漲 105.97 點，或 3.45％，收 3180.84 點。

標普 500 指數科技板塊收漲 1.1%，激勵大盤衝高 (圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王跌多漲少。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20％；臉書 (FB-US) 跌 0.51％；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.72％；微軟 (MSFT-US) 漲 0.68%。

道瓊成分股漲跌互現。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 2.89%，Visa(V-US) 漲 2.08%；Salesforce(CRM-US) 漲 1.81%；可口可樂 (KO-US) 漲 1.39%；IBM(IBM-US) 跌 1.06%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.75%；思科 (CSCO-US) 漲 0.72%；波音 (BA-US) 跌 0.67%。

費半成分股全線上揚。科磊 (KLA-US) 大漲逾 9%；泛林集團 (LRCX-US) 漲 7.46%；應用材料 (AMAT-US) 漲 6.72%；美光 (MU-US) 漲 5.02%；NVIDIA(NVDA-US) 漲 3.30%；英特爾 (INTC-US) 漲 3.06%；AMD(AMD-US) 漲 0.34%；高通 (QCOM-US) 漲 0.04%。

台股 ADR 除中華電信小幅收黑，其餘均收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 4.1%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 4.2%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.3%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.03%。

個股消息

串流媒體業務增長幫助彌補受疫情重創的主題樂園與電影業務虧損，迪士尼 (DIS-US) 周五盤後公布財報營收和獲利均優於預期，收漲 0.67％

外媒報導，微軟近期曾就收購事宜與 Pinterest(PINS-US) 洽談，但傳出 Pinterest 似乎希望保持公司獨立，雙方並未推進後續談判。

OPEC 下調全年石油需求預期後，能源股周五普遍收黑。哈里伯頓 (HAL-US) 大跌 4.10%、阿帕契 (APA-US) 和馬拉松石油 (MRO-US) 均各跌 3.58%。

紐約梅隆銀行 (BK-US) 收漲 0.93%，該行表示將為機構投資人提供持有、轉讓、發行比特幣和其他加密貨幣的服務。

萬事達卡 (MA-US) 也表示，計劃今年允許持卡用戶在自家的支付網路中交易加密貨幣，目前萬事達卡已和 Wirex、BitPay 在內等加密貨幣發卡行展開合作。

經濟數據

美國上周 (2/6) 初領失業金報 79.3 萬人，預期 76 萬人，前值自 77.9 萬人上調至 81.2 萬人

美國上周 (1/30) 續領失業金報 454.5 萬人，預期 442 萬人，前值自 459.2 萬人上調至 469 萬人

華爾街分析

Quadratic Capital Management 創辦人 Nancy Davis 表示，雖然目前還未出現通膨跡象，但隨著經濟重啟，財政、貨幣刺激加上被壓抑的消費需求，勢必將帶動通膨率走升。

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 表示，在樂觀情緒推動下，股市已向前一大步，市場正要弄清楚接下來股市將走向何方。目前股市定價已反映出財政與貨幣刺激的雙重利好，展望未來，我們需要看到更全面的經濟復甦、更廣泛的經濟重啟，以及更大範圍的疫苗接種。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，市場擔心，重啟經濟加上規模高達 1.5 兆美元的紓困計畫，可能帶來一些副作用，從而導致美國長債殖利率和利率走升，恐為股市帶來不利因素。