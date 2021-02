《日本7.3強震》村田製作所19日宣布東北工廠復工

日本生產 MLCC 的電子零件大廠村田製作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)(6981-JP)19 日 (週五) 在官網發布簡短訊息,向外界告知日前因 7.3 強震而導致工廠停工的「東北村田製作所」(Tohoku Murata Manufacturing Co., Ltd.) 已在同 (19) 日局部復工。

村田製作所 2 月 19 日在官網所貼出的公告 (圖片來源:村田製作所)

根據東北村田製作所的官網資訊,該工廠有生產方型鋰離子電池、採用磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 來做為正極材料的鋰離子電池 (商品名稱 FORTELION),以及無汞鈕扣電池等。

2 月 13 日在日本東北部所發生的 7.3 強震,於福島縣及宮城縣都觀察到震度 6 以上的地震,這也導致當地的許多工廠成了受災戶,有相當多的產業在零件及原料的取得方面發生延誤情事。

像是豐田汽車 (7203-JP) 在日本國內的 9 座工廠共 14 條產線,就因為懸吊系統供應商日立 Astemo 的零件供應問題,決定在 17 日至 20 日的這段期間最長停工四天。

日產汽車 (7201-JP) 也因為零件供應問題,在日本國內的兩座汽車組裝廠將從下週一 (22 日) 起停工兩天。

另一方面,車用電子大廠瑞薩電子 (6723-JP) 的那珂工廠,則已在 2 月 15 日重啟晶圓的出貨作業,工廠也自 2 月 16 日起逐步復工。