豐田停工問題有解 供應商日立Astemo最快20日復工

根據《日本經濟新聞》19 日 (週五) 報導，日本日立製作所 (6501-JP) 表示，日前因強烈地震而導致停工的旗下子公司「日立 Astemo」，最快將於 20 日當天局部復工。

日本東北地方在 2 月 13 日發生 7.3 強震，於福島縣及宮城縣都觀察到震度 6 以上的強震，有許多的工廠也都成了受災戶，生產汽車懸吊系統的日立 Astemo 福島工廠也同樣難以倖免，這也導致汽車相關零件的供給發生延誤情事。

日立 Astemo 福島工廠在這次地震成了受災戶，除了廠區內的電力供應不穩之外，部分生產設備也有受損。生產過程中的金屬塗裝產線，在運作上也似乎因此發生困難。

由於電力供應的確保已經有了眉目，估計在 20 日當天就會利用可以運作的產線來進行局部復工。日立方面表示會逐步恢復工廠運作，目前還不到全面復工的狀態。

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 日前表示由於日立 Astemo 在這次強震當中成了受災戶，豐田在日本國內的 9 座工廠共 14 條產線，自 17 日起將陸續展開停工，時間最長持續四天。不僅 Toyota 品牌的汽車生產受到影響，高級車品牌 Lexus 亦遭波及，汽車減產的數量不明。

此外，日產汽車 (7201-JP) 也同樣因為強震關係，在日本國內的兩座汽車組裝廠將從下週一 (22 日) 起停工兩天。理由在於該公司的部分供應商成了受災戶，導致汽車零件的供給發生延誤。

日立公司表示，由於豐田及日產等的汽車製造廠有派遣大約一百名的技術人員等前往支援，也是工廠能在強震發生後一週左右復工的主要原因。