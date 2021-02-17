Epic Games擴大戰線 在歐盟對蘋果提反壟斷訴訟

《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 周三 (17 日) 表示，公司已經在歐盟對蘋果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 提起反壟斷訴訟，此前他們也在美國、澳洲和英國提起類似訴訟。

在提交的訴訟文件中，Fortnite 開發人員表示，蘋果在 App Store 收取 30% 的分成，是違反競爭意義的。

Epic 表示，蘋果所做的不僅僅是傷害，而且是在完全消除 app 傳播及支付過程中的競爭。蘋果利用對 iOS 生態系統的控制權，在阻止競爭對手的同時，讓自己受益。

歐盟執委會指出，已經收到投訴內容，將依據其標準程序展開行動。

去年夏天，Epic 推出了自己的應用內支付系統，以避免支付蘋果從應用內收入中收取的 30% 分成。做為回應，蘋果將《要塞英雄》自 App Store 下架，並撤銷了 Epic 的開發人員許可。

蘋果聲明表示，Epic 啟用了未經 Apple 審查或批准的應用程式功能，而他們這麼做的目的，違反適用於每個開發人員並保護客戶的 App Store 指南。

蘋果強調，其 App Store 已幫助開發人員，將他們的想法轉變為應用程式，也協助了 Epic 發展成為擁有數十億美元業務的事業。

根據此前在美國提起的訴訟，兩家公司將於 5 月在美國法庭上對抗，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 已被命令要求參加為時 7 小時的庭審。

Epic Games 創辦人兼執行長 Tim Sweeney 表示，消費者有權從自己選擇的來源安裝應用程式，而開發人員有權在公平的市場中競爭，他們不會允許蘋果利用其平台優勢來控制什麼才是公平的競爭環境。