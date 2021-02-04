Refinitiv：美標普500指數公司第四季獲利預期將成長

新冠肺炎疫苗進展與接種持續下，市場對經濟前景轉向樂觀。根據 Refinitiv 在週三 (3 日) 公佈的數據顯示，美國標普 500 指數公司的獲利有望出現成長，將不會像先前所預測的下跌 10%。

根據 223 家標普 500 指數公司的財報與財測，2020 年第四季標普 500 指數公司整體獲利，預估將比上一年增長 0.9%。如果預測成立，那將是自 2019 年底以來標普 500 指數公司首度出現獲利成長。

根據 Refinitiv 的數據顯示，由於新冠肺炎疫情持續延燒，使得經濟備受衝擊，分析師原先在本月初預計，標普 500 指數公司第四季的獲利將較上年同期下跌 10.3%。

Refinitiv 的高級研究分析師 Tajinder Dhillon 表示，知名公司企業的財報優於預期，包括 Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMNZ-US) 均創下良好成的成績，也是帶動對標普 500 指數公司獲利上修的主因。

谷歌母公司 Alphabet 第四季營收達到 569 億美元，再度刷新單季紀錄，核心廣告業務大幅優於市場預期，雲端營收也強勁成長。亞馬遜則公布了有史以來季度營收最高的一次，達 1255.6 億美元，優於市場預期，並首次突破具有象徵意義的 1000 億美元關卡。

「美國的大企業已經學會如何應對疫情危機。」Cherry Lane Investments 的合夥人 Rick Meckler 表示：「受到重創的是小型公司、家族企業、餐館和某些特定產業。」

根據 Refinitiv 的數據，預估標普 500 指數成分股的總獲利將在 2021 年增長 23.5%，而 2020 年則將下跌 12.6%。到目前為止，標普 500 指數公司的第四季財報中，約有 83% 超出了分析師的預期，並高於過去四個季度平均值的 76%。