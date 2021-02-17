傳TikTok美股掛牌 官方否認

快手 (1024-HK) 在香港上市後股價一飛沖天，股價漲幅逾 250%，市場立即將目光焦點轉向中國短影音龍頭字節跳動。周三 (17 日) 外傳字節跳動旗下的 TikTok 將在美股掛牌上市，不過立即遭到 TikTok 否認。

消息人士稱字節跳動正就 TikTok 在紐約掛牌進行初步商議。市場認為 TikTok 在美國上市，並不會影響回到香港上市的安排，因為字節跳動可以效仿阿里巴巴、京東和網易等其他科技公司，在香港進行二度上市。

如果 TikTok 成功在美國上市，則將成為第一家在美國 IPO 的中國社交媒體網路公司。

對此消息，TikTok 相關負責人表示，有關字節跳動就 TikTok 在紐約上市進行初步商議的消息不實。

(圖片: AFP)

去年 10 月曾有報導稱，字節跳動計劃讓 TikTok 在香港上市。11 月又有媒體稱，字節跳動計劃將 TikTok 與「今日頭條」和視訊平台「西瓜視頻」打包，在香港上市。

不過 TikTok 近期麻煩事不斷，受到中印緊張局勢增溫影響，印度以國家安全為由禁用包含 TikTok 在內的 59 款中國 APP。在遭到印度永久禁止後，母公司字節跳動外傳正在研究把旗下 TikTok 印度業務出售給同業 Glance。

另一方面周三最新報導又指出 TikTok 被指控涉嫌違反歐盟的消費者法，且未能保護兒童不受於隱藏廣告和不當內容的影響。

而針對來自歐洲方面的指控，TikTok 表示已經著手解決，未來會使青少年更容易了解其對隱私的立場。

