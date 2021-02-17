傳TikTok美股掛牌 官方否認

快手 (1024-HK) 在香港上市後股價一飛沖天，股價漲幅逾 250%，市場立即將目光焦點轉向中國短影音龍頭字節跳動。周三 (17 日) 外傳字節跳動旗下的 TikTok 將在美股掛牌上市，不過立即遭到 TikTok 否認。
消息人士稱字節跳動正就 TikTok 在紐約掛牌進行初步商議。市場認為 TikTok 在美國上市，並不會影響回到香港上市的安排，因為字節跳動可以效仿阿里巴巴、京東和網易等其他科技公司，在香港進行二度上市。
如果 TikTok 成功在美國上市，則將成為第一家在美國 IPO 的中國社交媒體網路公司。
對此消息，TikTok 相關負責人表示，有關字節跳動就 TikTok 在紐約上市進行初步商議的消息不實。
去年 10 月曾有報導稱，字節跳動計劃讓 TikTok 在香港上市。11 月又有媒體稱，字節跳動計劃將 TikTok 與「今日頭條」和視訊平台「西瓜視頻」打包，在香港上市。
不過 TikTok 近期麻煩事不斷，受到中印緊張局勢增溫影響，印度以國家安全為由禁用包含 TikTok 在內的 59 款中國 APP。在遭到印度永久禁止後，母公司字節跳動外傳正在研究把旗下 TikTok 印度業務出售給同業 Glance。
另一方面周三最新報導又指出 TikTok 被指控涉嫌違反歐盟的消費者法，且未能保護兒童不受於隱藏廣告和不當內容的影響。
而針對來自歐洲方面的指控，TikTok 表示已經著手解決，未來會使青少年更容易了解其對隱私的立場。