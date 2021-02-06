中芯營運喜憂參半 美國制裁衝擊大

由於全球出現晶片缺貨潮，中芯 (981-HK) 正藉此機會取得大量訂單。不過美中科技戰將削弱中芯對營運的企圖心。

今年全球主要晶圓代工廠紛紛上調資本支出，以因應這波晶片荒。但中芯今年的資本支出卻只有 43 億美元，低於去年的 57 億美元。

2020 年第四季，中芯營收 9.81 美元，季減 9.4%，如果考量到中芯身處美中科技戰的風暴核心，能有這樣的表現已優於市場預期。這當然也是受惠於全球晶片短缺，市場對於成熟製程的晶片需求強勁。

但中芯的毛利率仍受到的重擊，去年第四季 18%，低於第三季的 24.2%。這主要因為川普政府「封鎖華為」，導致中芯也不得為華為子公司海思供應產品。而海思主要產品是屬高毛利的先進製程。

根據研究機構伯恩斯坦 (Bernstein) 表示，中芯 14nm 設備偏高的折舊費用也可能造成帳面上的損失。先進製程營收貢獻去年第四季比重只有 5%，第三季則達 14.6%。

中芯預計今年的毛利率約在 15%，不如市場預期的 19%，而營收年增率介於 5%～9%，市場預期 5.6%。但是因為中芯成熟製程已經接近產能滿載，因此其長期成長取決於能否建立更多的產能。

中芯今年已經計劃 43 億美元的資本支出，以擴大產能，其中大部分用於成熟製程上，不過這預算比 2020 年的 57 億美元有所下降。

中芯去年已調降資本支出，從原本目標的 67 億美元下修至 11 月的 59 億美元，主要在於川普在 9 月對中芯實施出口制裁，這使得中芯不易拿到生產設備及材料，特別是先進製程。之後，美國政府又於 12 月正式將中芯納入實體名單。

今年中芯的資本支出取決於拜登政府處理與中國之間科技戰的方式。美國政府可能會允許中芯取得不太敏感的技術，但不確定性仍高。

(資料來源: 新浪財經) 中芯 H 股日線走勢

在中芯線上法說後中芯 H 股收盤崩跌 10.6%。中芯雖然提到在實體清單的問題有一直與客戶溝通，且沒有掉單情況。但中芯也不諱言，營收成長仍受到外在限制的影響，業績具有不確定性。

