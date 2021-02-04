〈房產〉市場供給量及成交指標偏弱 1月住展風向球仍閃黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，1 月分數續降至 36.7 分，較去年 12 月風向球減少 0.8 分，分數連二個月下滑，對應燈號則已連續 11 個月亮出黃藍燈。風向球六大構成的指標中，預售屋推案量、新成屋供給量與成交組數等三項分數都下降，預估最快 3 月人氣才有回溫機會。

住展研發長何世昌表示，因 2020 年第四季政府打炒房餘威仍在，以及房市進入傳統淡季的影響，北台灣市況呈現人氣、買氣倒退櫓，預期市況最快 3 月才有機會回溫。

住展分析，2021 年 1 月預售屋推案量約 500 億元，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 大安「德運永康」；新北市 - 新店「國美德杰中央新村 Ⅱ」、「宏國大央北」和「大坪林 ONE」；桃園市 - 楊梅「雅典大地」、桃園「東騰青一」。 1 月新釋出的成屋不足 600 戶，而單一案量達 15 億元以上的指標建案僅有台北市 - 中山「JR 中山綻」。

不過住展認為，由於 1 月、2 月是新建案市場的傳統淡季，供給量減少是很正常的事。但以歷年 1 月相比，今年同期推案屬相對大量，代表業者看待市場的態度仍樂觀。

何世昌分析，1 月的看屋人氣與成交同步下滑，推測其主因除了與購屋淡季有關外，或多或少也受到政府打炒房影響。由於打炒房議題還未褪去，想要趁機撿便宜的購屋族持續出籠，來人量雖降但仍有一定水準；唯賣方價格防線牢不可破，議價率也沒有鬆動跡象，抱著撿便宜心態的購屋族變成無效客，成交量無法放大。

何世昌認為，1 月北台灣房市市況走緩在預期當中，並不會讓人太意外，2 月因年節長假和工作天數減少等因素抑制，風向球高升的機率也不高。但在淡季過後，隨著房市旺季的到來，以及打炒房導致的觀望氛圍慢慢轉淡後，市況走強的機率偏高。