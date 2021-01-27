〈房產〉打炒房政策有感 房仲最新調查：預期房價上漲比例略降

信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行 2021 年第 1 季的購屋意向調查，此次調查是在央行選擇性信用管制措施上路後，調查結果顯示，民眾對政策有感，看漲房價季減約 8 個百分點，不過政府對外溝通房市政策主要為「打炒房」，因此民眾對於未來房市看法略降溫但仍未悲觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查時間在央行選擇性信用管制措施上路之後，可以發現當前的信心樂觀情緒略微降溫，但還是維持在相對樂觀的水準，尤其調查民眾對於政府的房市政策力道部分，認為力道很重的比例僅接近 1 成，顯示此次政策定調打炒房的確達到效果，對於自用型需求影響相對有限。

房價看法部分，此次調查仍維持看漲房價比看跌的多，但政府的打炒房政策的確達到降溫效果，看好的比例從上一次調查的 38% 收斂到 30%，仍維持在這幾年相對樂觀的水準，看跌比例從 22% 增加到 34%，顯示打炒房政策有感，但購屋人也了解到政府是打炒房不是全面打房。不過此次調查期間，尚未反應此次桃園地區醫院群聚感染的新疫情的影響。

而全台六都受訪者對於房價的看法，以台中、台南的受訪者最樂觀，有 32%~34% 的受訪者認為未來房價看漲，不過比例已經較上次調查明顯減少。

民眾對於政府的房市政策力道感受，覺得力道很重的接近 1 成，感受到普通的 31%，輕微的 50%，絕大多數受訪者認為力道普通或輕微，打炒房對於民眾購屋決策部分，有近半認為沒有影響，有需求就買，但也有 44% 表示可能觀望，延後購屋。至於哪個政策打房最有效，40% 受訪者認為囤房稅最有用，25% 則認為是央行的選擇性信用管制措施，其次則是實價 2.0 與查紅單與預售案。

曾敬德表示，從此季的問卷調查可發現，政策的確對於短期購屋人信心造成影響，但並未扭轉受訪者對於未來房市偏向正面的預期，不過近期因為疫情狀況有所變化，加上農曆春節的時間漸近，受影響的區域難免會造成買氣觀望。

信義房屋此一調查，是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2021 年 12 月 11 日到 12 月 15 日，總計回收 1072 份網路問卷。