擺脫業務緊箍咒 美國宣布解除華銀紐約分行停止令

華銀紐約分行 2018 年 4 月因洗防遵循問題遭美國要頒布停止令要求改善，在華銀致力提升、強化洗防等作業後，美聯邦儲備銀行理事會 (Federal Reserve Board) 日前公告，終止對紐約分行停止令。

美國聯邦儲備銀行理事會在當地時間 2 月 2 日公告，終止 2018 年 4 月 19 日對華南銀行暨紐約分行所發布之停止令 (Cease and Desist Order)，並自 2021 年 1 月 27 日起生效。

華銀 2018 年因洗防作業制度遭美國監理機關盯上，且被美方要求簽署停止令，導致紐約分行 2 年多來業務近乎停擺，也進而衝擊華銀的獲利動能，如今美方解除停止令緊箍咒，可望讓華銀紐約分行重上獲利常軌，挹注銀行獲利動能。

華銀表示，為提升法令遵循及防制洗錢文化，以及完備與優化各項制度，除積極強化與改善紐約分行不足的地方外，近年來更積極投入大量的資源及人力，建置與強化全行的法遵及防制洗錢制度與意識。

此外，華南銀行近年大幅擴充法遵及防制洗錢人員編制，同時全行更有超過 3,000 位員工具有國際反洗錢師的資格，積極強化與落實法遵相關工作的決心。

華銀表示，本次獲美國監理機關公告終止停止令，顯示華南銀行及其紐約分行近年在法令遵循及防制洗錢的積極作為，已獲得美國監理機關的肯定。

華銀強調，未來在積極拓展業務之同時，也會持續推動各項法令遵循及防制洗錢制度，健全營運體質。