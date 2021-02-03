【Wen姐筆記】融資降甩轎 保5搶6再拚封關？2變數防震 

農曆年封關進入倒數 3 個交易日，台股多頭不僅迅速回防，並展開「保 5 搶 6」大作戰，昨日權值股天龍地虎聯手，加權指數開高走高，大漲 349.96 點，以 15760.05 點作收，成交值放大至 311.87 億元。台股多頭再拚封關紅，不過短線上仍有 2 個變數 -- 包括今天的周選擇權結算，以及農曆春節長假前最後賣壓，恐落在今明 2 天，投資人仍得防震! 15823 點為重返 16000 點的決戰權門票! 關鍵點位為 15777、15888 與 15911 點。

多方要延續昨日強攻氣勢，15700 點務必得守穩，15700 點兩端哨站為 15678 與 15723 點，只要站在 15748 點之上，均屬短多強勢控盤，15800 點護城河 15777 點，北方哨站 15823 點，也是重返 16000 點的決戰權門票，只要收上，多方將伺機再次挑戰 16000 點! 15855 與 15900 點可視為中途加油站，多方加油後有機會再發動強力攻勢，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，15938 為 16000 點射門區，16000 兩端哨站為 15978 與 16018 點。

但如 15678 點未能守住，盤勢仍將暫以區間看待，下方 15653 與 15623 不宜棄守，仍進入月線攻防區，提防回測 15600 點，南端哨站 15588 如再棄守，需提防再次回檔修正擴大。15555 與 15520 點為本波反攻最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點。

外資連續買超 2 天，但台股融資卻連減 4 個交易日，配合近 2 天的多頭連續 2 個交易日 15000 點關前回防，加上昨天的強力反攻月線，頗有洗盤甩轎意味! 而被甩轎的首要對象，就是融資!

不過今日有周選擇權結算，加上農曆春節前長假賣壓，近 2 日還有最後一波，個股與指數拉高，仍得提防有大咖想獲利下車，變現好過年! 因此投資人仍得提防震盪加劇! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)