〈台股盤中〉追價力道減緩 狹幅震盪站穩15800點

隨著美股續強，台股指數今 (3) 日以小漲 68 點開出後，隨即一度大漲 136 點，不過，由於距離農曆年封關僅剩 2 個交易日，積極進場加碼力道略減，盤中漲點收斂至 50 點，在 15800 點附近震盪，預估成交值 3000 億元左右。

台積電本周以來止跌回穩，早盤續穩居紅盤上，支撐大盤維持反彈態勢，部分權值股續強，瑞昱漲近 2% 較多，聯發科和緯穎漲 1.5%，大立光、華碩彈 1%，開發金、台積電、南亞科、合庫金、第一金、廣達和兆豐金等維持紅盤。

就細族群來看，光學族群表現強勁，玉晶光早盤大漲 7%，亞光漲 6%，先進光、今國光、新鉅科和聯一光均漲超過 3%。

電腦板卡族群多數走強，撼訊漲半根停板，青雲漲逾 4%，麗臺、華擎和映泰等也有 1% 之上漲幅。

其他則多以個股表現，明基材、精星漲停，車王電、友勁續漲超過 6%，耀登續漲半根停板，世界、安力 - KY、倉佑、和大、敦泰、建漢、誠美材、凱美等均漲逾 3%。

統一投顧指出，美股回穩，台股本周也出現 V 型跌深反彈，但考量春節長假將至、台灣疫情持續，加上台股僅剩 2 個交易日將封關，15800 點以上高檔解套賣壓沉重，壓抑指數表現空間。

元大投顧指出，從量價結構來看，大盤於 1 月 21 日創下歷史天價 16238 點後，指數隨即拉回探底，由於月線曾失守，再加上 10 日均線開始下彎，上檔部分籌碼已套牢，預料此波回檔整理期會比較長。

台股即將封關，休市期間適逢上市櫃公司元月營收密集發布期，好壞訊息將集中在開紅盤日 2 月 17 日反映，而國際股市在年節期間變數也不小，元大投顧建議投資人，保留實力待年後再戰。