台股高檔震盪 今年績效前10強基金台股包辦六席

全球股市持續高檔震盪整理，根據根據 Lipper 統計，今年來境內基金前十強類型中，台股基金就包辦 6 個名次，包括一般型、科技型、中概型、中小型、上櫃型、平衡型等皆擠進前 10 強，平均績效約 5-9%。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年元月的資金行情先盛後衰，但台股仍維持上漲趨勢，且經過上週的回檔整理後，本週再度由半導體領軍上攻，指數短短兩天彈升逾 600 點、超過 4%，有望帶給投資人不錯的鼠年封關行情。

以台股來說，葉獻文指出，台灣經濟成長率看升、企業獲利年增率看俏、全球資金面充足，各國疫情確診人數也開始出現回降，且外資在期貨空單已出現減碼，台股看升趨勢不變。

但要注意的是，目前唯一干擾市場表現的因素，主要來自於籌碼面與評價面的壓力。

從評價面來看，目前台股股價淨值比約 2.3 倍，雖然高於 5 年均值，而過去台幣強勢升值期間，PB 值甚至高過目前數字，因此只要現階段台幣升值趨勢未變，台股 PB 值在 2.3 至 2.5 倍都屬合理。

以投資標的來說，長線建議挑選半導體、5G、電動車，週期性產業如 TFT、DRAM、鋼鐵等則可伺機布局。

保德信投信指出，有鑑於目前盤面類股快速輪動，預期牛年紅盤之後中小型股將會有輪漲行情，指數亦有望於上半年持續挑戰新高。

