〈台股盤前要聞〉台積率護國群山大漲、世界Q1營收拚創高 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，台積電領軍護國群山全面噴出，激勵台股大漲逾 300 點收復所有均線；世界先進上半年產能供不應求，第一季營收可望衝破 90 億元創高。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

台積電領軍護國群山 台股飛越所有均線大漲 349 點收 15760 點

在台積電登高一呼下，半導體護國群山昨 (2) 日全面噴出，包括聯發科、聯電、IC 設計與雙 D 族群，買氣強強滾，推升大盤一度勁揚逾 400 點，金融、傳產同樣百花齊放，終場加權指數上漲 349.96 點或 2.27%，收 15760.05 點，直接飛越 5 日線、10 日線與月線三道關卡，成交值也放大至 3000 億元之上。閱讀全文...

世界上半年產能供不應求 首季營收可望衝破 90 億元創高 今年資本支出大增

世界先進 (5347-TW) 昨 (2) 日召開線上法說，由於第一季產能滿載、出貨增加，整體產品平均單價可提升約 4-6%，估第一季營收達 89-93 億元，季增 2-6.7%，可望續創新高，雙率也將維持高檔。董事長方略表示，產能供不應求，預期上半年都將維持相當高的產能利用率。世界先進也宣布，今年資本支出將達 50 億元，較去年大增 41%，將用於產能擴充。閱讀全文...

瑞昱去年 Q4、全年 EPS 寫新猷 每股大賺 17.24 元 看需求旺到下半年

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 昨 (2) 日公布去年第四季財報，稅後純益 26.25 億元，季增 4.6%，年增 59.7%，每股純益 5.15 元；去年全年稅後純益 87.94 億元，年增 29.5%，每股純益 17.24 元，去年第四季與全年純益、EPS 同寫新猷。閱讀全文...

鴻海 MIH 組電池國家隊 美琪瑪、康普入列

鴻海 (2317-TW) 集團全力衝刺電動車事業，電池領域作為電動車心臟，更是鴻海積極布局領域，除了轉投資榮炭 (6555-TE) 外，本周 MIH 平台再度公布新名單，正極材料業者美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 入列其中，吸引市場目光，鴻海補足正極材料業者，建立「電池國家隊」儼然成形，強攻蘋果 Apple Car 商機。閱讀全文...

精材受限產能調整影響 上半年營收逐季降

封測廠精材 (3374-TW) 昨 (2) 日召開法說會，董事長陳家湘指出，受惠 3D 感測元件需求、12 吋測試業務維持高檔，淡季效應減輕，不過第二季由於產能調整，將出現明顯季減幅度，估上半年營收將逐季下滑，但仍可較去年成長。閱讀全文...

富邦金暨子公司共招募逾 6800 人 廣徵六大類人才

因應數位轉型浪潮，以及培育各專業領域人才需求，富邦金控 (2881-TW) 昨 (2) 日宣布，啟動 2021 年聯合徵才計畫，今年金控暨各子公司合計招募需求逾 6800 人，並將擇優錄取 MA ，其中將涵蓋六大領域人才。閱讀全文...

友訊斥 8 億元提高友勁持股 強化供應鏈

網通廠友訊 (2332-TW) 昨 (2) 日宣布，擬斥近 8 億元，認購轉投資友勁 (6142-TW) 私募股 9768 萬股，持股比由原先 17.35% 提升至 39.1%，每股認購價 8.19 元相較友勁今日收盤價 8.8 元，折價約 6.9%。閱讀全文...

蘋果推 VR 頭戴裝置 外資點名台積電、和碩等七台廠受惠

隨著全球擴增實境商機發酵，美系外資昨 (2) 日出具報告，認為蘋果 (APPL-US) 明年除了推出 iPhone、iPad，MacBook、AirPods 外，也將在明年首季推出 VR 頭戴裝置 (Apple headset)，也點名台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、和碩 (4938-TW) 等七家台廠將入列供應鏈，並在今年第 4 季陸續量產出貨。閱讀全文...

花旗信用卡四年出包三次 共 18 萬卡友受影響 金管會重罰 600 萬元

金管會昨 (2) 日表示，花旗銀行誤將客戶的「消費分期」報送為「帳單分期」，影響超過 18 萬名客戶在其他銀行的信用卡分期利率可能會因此拉高，金管會對此重罰花旗銀行 600 萬元，這已是花旗銀行的信用卡系統四年來第 3 度出包。閱讀全文...