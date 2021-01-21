德儀強攻電動車 首推無線電池管理系統

德州儀器 (TXN-US) 今 (21) 日宣布，推出無線 BMS(電池管理系統)解決方案，導入電動車領域，動力傳動系統總經理 Karl-Heinz Steinmetz 表示，目前已與全球汽車 OEM、一線大廠合作，進入評估甚至是開發階段，預計不久後就會看到搭載該系統的終端裝置問世。

Karl-Heinz Steinmetz 指出，過往 BMS 主要將每顆電池透過電纜，連接至監控器，藉以調節能源效率，但由於電纜線束與連接器為提升可靠性能，多使用重型銅線，使 BMS 變得沉重，不利電動車續航力。

德州儀器為提升電動車續航力，開發首款無線 BMS，為業界首款經過 TÜV SÜD 評估，為最高等級安全認證的 ASIL D 功能安全系統，同時通過無線通訊協定，以安全方式啟用網路，也可跨越多平台，自由開發可靠的系統級設計。

Karl-Heinz Steinmetz 看好，無線 BMS 有助全球知名汽車品牌一線大廠，移除沉重、昂貴且維護需求高的佈線，同時提升全球電動車的可靠性與效率，預計終端產品不久即會在市面上看到。

針對近期半導體供應鏈產能吃緊，Karl-Heinz Steinmetz 認為， 德州儀器除了可外包產能至專業的晶圓代工廠，自身也有晶圓廠，在整體供應鏈吃緊下，可望從競爭對手取得更多市占，挹注營運。